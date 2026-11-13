Εθνική Ελπίδων: Πάνω από 4.000 εισιτήρια ήδη για τη μεγάλη πρόκριση στη Λεωφόρο

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Μεγάλη κινητοποίηση για την Εθνική Ελπίδων ενόψει της καθοριστικής αναμέτρησης με την Ισλανδία, με περισσότερα από 4.000 δωρεάν εισιτήρια να έχουν ήδη διατεθεί και τη Λεωφόρο να ετοιμάζεται για μια θερμή ατμόσφαιρα.

Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία, καθώς τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου (19:00) υποδέχεται την Ισλανδία στο «Απόστολος Νικολαΐδης», διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 2027, για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη επέστρεψε από το χιονισμένο Ρέικιαβικ με το πολύτιμο 1-1, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Οι Ισλανδοί προηγήθηκαν στο 89ο λεπτό, όμως η Ελλάδα βρήκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις, όταν η προσπάθεια του Παπακανέλλου οδήγησε σε αυτογκόλ του Μικάελσον.

Πλέον, όλα θα κριθούν στη Λεωφόρο, με το ενδιαφέρον των φιλάθλων να είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο. Περισσότερα από 4.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί, παρά το γεγονός ότι απομένουν ακόμη ημέρες μέχρι τη σέντρα.

Η είσοδος είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται υποχρεωτικά ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίου μέσω Ticketmaster, με καταχώριση των προσωπικών στοιχείων του φιλάθλου. Δεν απαιτείται η χρήση του Gov.gr Wallet.

Η εντυπωσιακή πορεία των εννέα νικών σε δέκα προκριματικούς αγώνες έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες. Η Λεωφόρος αναμένεται να έχει πολύ κόσμο, παλμό και ένταση, αποτελώντας έναν σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθεια των νεαρών διεθνών να ολοκληρώσουν μια ιστορική πρόκριση.

Για την έκδοση του δωρεάν εισιτηρίου:

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