Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ εξετάζει την περίπτωση του Τζέιντον Σάντσο, αναζητώντας λύση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Άντερ Μπαρενετσέα. Ο 26χρονος Άγγλος εξτρέμ παραμένει ελεύθερος, ωστόσο οι υψηλές οικονομικές του απαιτήσεις αποτελούν σημαντικό εμπόδιο.

Ο τραυματισμός του Μπαρενετσέα στην αναμέτρηση με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στις 8 Νοεμβρίου έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους Βάσκους. Ο 24χρονος αποχώρησε στο 71ο λεπτό, λίγο μετά την ασίστ που έδωσε στον Όρι Όσκαρσον για το νικητήριο γκολ (1-0).

Οι εξετάσεις έδειξαν σοβαρό μυϊκό τραυματισμό με συμμετοχή τένοντα στον αριστερό μηρό, με τον ποδοσφαιριστή να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση και να αναμένεται να απουσιάσει για αρκετούς μήνες.

Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει τον προπονητή της Σοσιεδάδ, Πελεγκρίνο Ματαράτσο, να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις, καθώς ο Μπαρενετσέα αποτελούσε βασικό στέλεχος της ομάδας, έχοντας δύο γκολ και τουλάχιστον τρεις ασίστ σε 14 συμμετοχές τη φετινή σεζόν.

Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται είναι εκείνη του Τζέιντον Σάντσο. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει χωρίς ομάδα από τον Ιούνιο του 2026, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί σε Μπορούσια Ντόρτμουντ, Τσέλσι και Άστον Βίλα.

Η απόκτησή του δεν απαιτεί καταβολή χρημάτων για μεταγραφή, όμως οι οικονομικές του απαιτήσεις δυσκολεύουν την υπόθεση. Ο Άγγλος φέρεται να ζητά περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ καθαρά για το υπόλοιπο της σεζόν.

Για τον Σάντσο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και η Χετάφε, ενώ στο παιχνίδι βρίσκονται και σύλλογοι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.