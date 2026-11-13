Χάποελ: Διαψεύδει τις φήμες για επεισόδιο Ιτούδη με οπαδούς της ομάδας

Η Χάποελ διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες που δημιουργήθηκαν από ισραηλινό δημοσίευμα για επεισόδιο του Δημήτρη Ιτούδη με τους οπαδούς της ομάδας.

Η ήττα της Χάποελ στο ντέρμπι με την Μακάμπι φαίνεται πως έδωσε την ευκαιρία στα Ισραηλινά μέσα να δημιουργήσουν κλίμα γύρω από το πρόσωπο του Δημήτρη Ιτούδη.

Συγκεκριμένα, το Ισραηλινό Sport5 έγραψε πως μικρή ομάδα οπαδών της Χάποελ πλησίασε τον Έλληνα προπονητή στο αεροδρόμιο και του απηύθυνε προσβλητικά σχόλια, αμφισβητώντας τις προπονητικές του ικανότητες. Ανάμεσα στις φράσεις που φέρονται να του φώναξαν ήταν: «Γύρνα πίσω στην Ελλάδα, δεν είσαι προπονητής». Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι χρειάστηκε να παρέμβουν στελέχη της ομάδας για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Από την πλευρά της η Χάποελ διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες που δημιουργήθηκαν από ισραηλινό δημοσίευμα, ενημερώνοντας πως δεν συνέβη το οτιδήποτε, προχωρώντας μάλιστα σε περαιτέρω διενέργεια έρευνας για το ζήτημα.