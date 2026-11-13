Δεν είναι μόνο τα έσοδα, είναι ο σεβασμός στο μέγεθός του

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται το brand name και το στάτους του, όπως ακριβώς του αρμόζει, αφήνοντας πίσω εποχές που τον ήθελαν να χαμηλώνει το κεφάλι.

Η συμφωνία για την ονομασία του γηπέδου στον Βοτανικό έχει αφήσει πολλούς με ανοιχτό το στόμα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πριν καν ολοκληρωθούν τα έργα στο νέο της γήπεδο, προχωρά σε ένα «deal» το οποίο δεν συναντά κανείς εύκολα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά μόνο σε συλλόγους και αγορές, κολοσσιαίας δυναμικής.

Αυτόματα άρχισαν οι υπολογισμοί των πολλών συμφωνιών και των εσόδων που έρχονται για το «Τριφύλλι». Γήπεδο, φανέλα, τηλεοπτικό συμβόλαιο, σουίτες, εισιτήρια, εμπορικές χρήσεις, χορηγικές συμφωνίες με εταιρείες κορυφαίου επιπέδου. «Αλλάζει επίπεδο» είναι η πρώτη φράση που βγαίνει εύκολα από πολλά στόματα.

Η σωστή διατύπωση είναι «καρπώνεται όσα δικαιούται για το επίπεδό του». Ο Παναθηναϊκός μέσω σωστών διοικητικών κινήσεων και επενδύσεων, ενισχύθηκε σε κάθε τομέα. Από το προφανές που είναι το αγωνιστικό, μέχρι το οργανωτικό. Δεν το βλέπει ο κόσμος, αλλά η εκεί δουλειά «καθρεφτίζεται» στις δυνατότητες για το αγωνιστικό τμήμα.

Τα τεράστια έσοδα μεταφράζονται σε ισχυρή ομάδα. Σε εξυπηρέτηση του ευρωπαϊκού στάτους του συλλόγου. Της ίδιας της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Στοιχεία τα οποία μετρούν όσο και τα οικονομικά οφέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Οι «πράσινοι» έχουν περάσει πολλά τα προηγούμενα χρόνια. Όχι μόνο λόγω της δικής τους οικονομικής κατάστασης που δυσκόλεψε τα πράγματα. Ήταν και οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Στενάχωρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Για να εκτιμάται ακόμη περισσότερο το που βρίσκεται και που πηγαίνει ο Παναθηναϊκός.

Το «Τριφύλλι» είχε φτάσει στο σημείο να αλλάζει γήπεδο από τη Λεωφόρο στο ΟΑΚΑ και το αντίθετο, σχεδόν κάθε χρόνο. Πολλές φορές αναγκαστικά. Αποκορύφωμα όταν έπαιξε με τη Βιγιαρεάλ σε γεμάτο Στάδιο και τις επόμενες μέρες έγινε γνωστό το πρόβλημα με το στέγαστρο. Έτσι ο Παναθηναϊκός έδωσε ακόμη κι ευρωπαϊκά ματς με κλειστές τις μισές θύρες του ΟΑΚΑ και την αποκρουστική εικόνα γερανών εντός γηπέδου.

Οι «πράσινοι» πριν κάποια χρόνια… ξύπνησαν ένα πρωί και έπρεπε να αλλάξουν προπονητικό κέντρο, γιατί δεν μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιούν την Παιανία. Έτσι ήρθε η εξαγορά των εγκαταστάσεων στο Κορωπί, οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με το πώς είναι σήμερα. Έμοιαζε με… πολιτισμικό σοκ αυτή η ξαφνική αναγκαστική μετακόμιση. Πλέον έχουν επεκταθεί οι εγκαταστάσεις, έχουν γίνει πολλές εργασίες που τις έφεραν σε στάνταρ Παναθηναϊκού. Και η διαδικασία συνεχίζεται, με το «Τριφύλλι» να έχει και τις δικές του προπονητικές εγκαταστάσεις στο «Γ. Καλαφάτης». Χωρίς φόβο πως ένα πρωινό στο μέλλον θα πρέπει πάλι να αλλάξει προπονητικό κέντρο…

Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και με εταιρεία αθλητικής ένδυσης. Η οποία μετά από χρόνια συνεργασίας – όπως είχε το δικαίωμα φυσικά – είχε αποφασίσει πως δεν την εξυπηρετεί κάτι το να έχει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Έτσι τελευταία στιγμή έτρεχαν οι «πράσινοι» για να βρουν άλλη εταιρεία. Πλέον, το «Τριφύλλι» επιλέγει και δεν το επιλέγουν. Και με όρους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Δεν είναι μακριά η εποχή που ο Παναθηναϊκός έψαχνε τηλεοπτικό συμβόλαιο μέχρι τελευταία στιγμή. Γιατί τα χρήματα που του προσφέρονταν δεν είχαν σχέση με το μέγεθός του και παράλληλα απείχαν σημαντικά από τους άλλους μεγάλους συλλόγους της χώρας. Το «Τριφύλλι» έχει πλέον ένα πλουσιοπάροχο τηλεοπτικό συμβόλαιο, ακριβώς όπως του αρμόζει.

Ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο πως έχει ανέβει πολλές σκάλες στην εκμετάλλευση του ονόματός του. Εξυπηρετώντας με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του brand name που κουβαλά, χωρίς κανείς να θεωρεί πως μπορεί να εκμεταλλευτεί την ανάγκη του, ή τις δυσκολίες του. Ίσα-ίσα η τεράστια ζήτηση και η δυναμική, φέρνει ακόμη μεγαλύτερα έσοδα. Γιατί η ίδια η αγορά αντιλαμβάνεται τι είναι ο Παναθηναϊκός, ποια η δύναμή του και πόσο μεγάλο κομμάτι της πίτας του ανήκει.

Βοτανικός, Κορωπί, χορηγίες, τηλεοπτικά, είναι τεράστια έσοδα για την ΠΑΕ. Κυρίως, όμως, είναι αποτύπωση του Παναθηναϊκού στάτους στο πραγματικό του μέγεθος.