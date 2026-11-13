«Κοντά στην απόκτηση του Ονιέμα η Αρμάνι Μιλάνο»

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Κοντά στην απόκτηση του Ζε’Ρικ Ονιέμα φέρεται να βρίσκεται η Αρμάνι Μιλάνο σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία.

Η Αρμάνι, που έχει ξεκινήσει τη σεζόν με το… αριστερό στη Euroleague, έχοντας ρεκόρ 1-10, αναζητεί τον αντικαταστάτη του Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος θα μείνει για μήνες εκτός δράσης.

Έτσι, σύμφωνα με το ιταλικό Superbasket και την επιβεβαίωση του Basketnews, η ομάδα του Λούκα Μπάνκι είναι κοντά στην απόκτηση του Ζε'Ρικ Ονιέμα από τη Σκαφάτι έναντι buyout ύψους περίπου 450.000 ευρώ.

Η ιταλική ομάδα ολοκληρώνει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του 25χρονου Αμερικανού σέντερ, ο οποίος σε εφτά αγώνες της Lega Basket, μετράει κατά μέσο όρο 11,4 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 1,1 κοψίματα σε 26,4 λεπτά συμμετοχής. Ξεχώρισε ιδιαίτερα στις αναμετρήσεις απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (20 πόντοι) και τη Βερόνα (19 πόντοι).