Live: Ολλανδία - Ελλάδα

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NATIONS LEAGUE
«Γιόχαν Κρόιφ» Arena / Alpha & Novasports Start
2ος όμιλος / 5η αγωνιστική
Ολλανδία
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
5 0
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Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Διαιτητης
  • Ροχίτ Σάγκι (Νορβηγία)
  • VAR: Γκιγιέρμο Φερνάντες (Ισπανία)
  • AVAR: Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ (Ισπανία)
Βοηθοι
  • Άντερς Όλαβ Ντάλε (Νορβηγία)
  • Όλε Αντρέας Χάουκασεν (Νορβηγία)
Τεταρτος
  • Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ ( Νορβηγία)
Σκορερς
  • 6 Σάμερβιλ
  • 12 Ρέιντερς
  • 18 Ρέιντερς
  • 33 Ρέιντερς
  • 40 Τίμπερ

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