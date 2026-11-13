Live: Ολλανδία - Ελλάδα

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NATIONS LEAGUE
«Γιόχαν Κρόιφ» Arena / Alpha & Novasports Start
2ος όμιλος / 5η αγωνιστική
2ος όμιλος / 5η αγωνιστική
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
5 0
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ΕΛΛΑΔΑ
Διαιτητης
- Ροχίτ Σάγκι (Νορβηγία)
- VAR: Γκιγιέρμο Φερνάντες (Ισπανία)
- AVAR: Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ (Ισπανία)
Βοηθοι
- Άντερς Όλαβ Ντάλε (Νορβηγία)
- Όλε Αντρέας Χάουκασεν (Νορβηγία)
Τεταρτος
- Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ ( Νορβηγία)
Σκορερς
- 6 Σάμερβιλ
- 12 Ρέιντερς
- 18 Ρέιντερς
- 33 Ρέιντερς
- 40 Τίμπερ
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