Η Βιλερμπάν ήλεγχε το ματς με την Μπεσίκτας στην μεγαλύτερη διάρκειά του, αλλά οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι στα κρίσιμα και πήραν το ροζ φύλλο σε τρομερό ντέρμπι (91-95). Το μεγάλο σουτ του αγώνα έβαλε ο εξαιρετικός Ουίλμπεκιν, ο οποίος έδωσε την νίκη στην ομάδα του.

Με κορυφαίους τους Ουίλμπεκιν (16 π., 4/10 τρίπ.) και ΝτεΤζούλιους (15π., 6 ασ.), η Μπεσίκτας (5-6) πήρε το μεγάλο ντέρμπι στην Γαλλία και απέδρασε από την έδρα της Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ (4-7).

Οι γηπεδούχοι είχαν σε μεγάλη βραδιά τον Ουότερς που έκανε ρεκόρ καριέρας (26π.), και ήλεγχαν τον αγώνα, όμως «έπεσαν» στο τέλος από το τρίποντο-μαχαιριά του Ουίλμπεκιν.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ουότερς απάντησε στις δύο βολές του Γκέιμπριελ με τρίποντο βάζοντας μπροστά την Βιλερμπάν, αλλά ο Ουίλμπεκιν πάτησε και αυτός για 3 για το αρχικό 3-5. Στην συνέχεια, ο Ουίλμπεκιν πάλι με δεύτερο προσωπικό τρίποντο έφερε το ματς στα ίσα (10-10), και τα μακρινά σουτ συνέχισαν να πέφτουν βροχή (13-13). Ο Ουότερς έφτασε τους 8 και έστειλε την Βιλερμπάν στο +4 (17-13), διαφορά την οποία διατήρησε (21-17). Ο Μόργκαν μείωσε για την Μπεσίκτας (21-20) και ο Κορκμάζ έφερε το ματς στα ίσα (23-23), δείχνοντας ότι μας περιμένει ντέρμπι. Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 28-25, με τους γηπεδούχους να προηγούνται.

Η Μπεσίκτας πέρασε μπροστά με τον Ζίζιτς και τον Ουόκερ (30-32), αλλά ο Μασά ισοφάρισε (32-32). Ο Ουότερς πήρε από το χέρι την ομάδα του με το τρίτο του τρίποντο και την επανέφερε μπροστά (38-36), με την διαφορά να διατηρείται (44-36). Ο Ομορούγι σκόραρε και μοίρασε μπλοκ για το 44-38, και ο Ουίλμπεκιν ξαναμπήκε στο ματς για το 46-41, αλλά οι γηπεδούχοι ήλεγχαν τον ρυθμό. Το ημίχρονο έκλεισε στο 52-43 υπέρ της Βιλερμπάν. Ο Μπεσόν σκόραρε για το 54-45, αλλά ο πολύ καλός Γκέιμπριελ μείωσε (54-48). Ο Λάιτι έστειλε την διαφορά στους 10 (61-51) για την Βιλερμπάν που βρήκε καλό ρυθμό στην τρίτη περίοδο, όμως η Μπεσίκτας ήταν «εκεί» (61-55 με τον Ουόκερ). Οι Μιλς και Κράουντερ συνεργάστηκαν υπέροχα για το 66-59, ενώ ο δεύτερος έγραψε και το 68-61 παίζοντας κατά συνθήκη στο 5. Πριν την λήξη της τρίτης περιόδου, η Μπεσίκτας κυκλοφόρησε την μπάλα πολύ όμορφα για το 68-65 με τον ΝτεΤζούλιους.

Ο Τρεμόντ Ουότερς έκανε ρεκόρ καριέρας (70-65), αλλά η Μπεσίκτας συνέχισε να κρατάει το ματς κοντά (72-70) με τον Ομορούγι. Ο Γκέιμπριελ έβαλε μετά από ώρα μπροστά τους Τούρκους (72-73) και έπειτα ο Κορκμάζ ανάγκασε τον Πάρκερ να πάρει τάιμ άουτ (72-75). Ο Μιλς με circus shot έγραψε το 74-75, την ίδια στιγμή που η Μπεσίκτας πάτησε γκάζι (74-78) και έδειξε πόσο θέλει το ντέρμπι. Ο Ουίλμπεκιν έφτασε τους 13 με τρίποντο (74-81), με τον ίδιο τρόπο όμως ο Μιλς έφερε την ομάδα του κοντά (81-84). O έμπειρος Κράουντερ έδωσε και αυτός λύση (84-86) σε ένα τρομερό ντέρμπι (88-89), το οποίο επιχείρησε να κρίνει ο Ουόκερ (88-92). Το 91-92 του Γκατς έκανε το ματς πραγματικό θρίλερ, αλλά ο Ουίλμπεκιν «εκτέλεσε» την Βιλερμπάν με τρίποντο (91-95) και έδωσε στην ομάδα του την νίκη.

Τα δεκάλεπτα 28-25, 52-43, 68-65, 91-95

Τα στατιστικά του αγώνα