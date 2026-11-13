Ηρακλής: Παρών ο Φόρεστερ κόντρα στον… πρώην Προμηθέα, απών ο Αρνόκουρος

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Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει το απόγευμα του Σαββάτου (14/11, 17:30) στην Πάτρα τον Προμηθέα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, στοχεύοντας στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Οι “κυανόλευκοι” ολοκλήρωσαν σήμερα (13/11) την προετοιμασία τους, με μια μεσημεριανή προπόνηση στο Ιβανώφειο και στη συνέχεια αναχώρησαν για την πρωτεύουσα της Αχαΐας.

Απών από το παιχνίδι θα είναι ο Γιώργος Αρνόκουρος, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα δευτέρου βαθμού στη δεξιά ποδοκνημική και ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας και τη θέση του στη δωδεκάδα θα πάρει ο Μάριος Γιαννίκος.

Παρών κανονικά θα είναι και ο νεοαποκτηθείς Τζέικ Φόρεστερ, ο οποίος θα αγωνιστεί με την κυανόλευκη φανέλα για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας την μέχρι πριν μια εβδομάδα ομάδα του. Ο Αμερικανός σέντερ έκανε το ντεμπούτο του την περασμένη Τετάρτη στο FIBA Europe Cup κόντρα στην ΜΖΤ Σκοπίων.

Καραποστόλου: «Συγκέντρωση, ένταση και πειθαρχία»

Ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, Σωτήρης Καραποστόλου, μιλώντας για τον αυριανό αγώνα, τόνισε: «Έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Προμηθέα, μια ομάδα με ποιότητα και επιθετικές δυνατότητες.

Θα χρειαστεί να έχουμε υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης, ένταση και πειθαρχία στο παιχνίδι μας. Είναι σημαντικό να ελέγξουμε το ρυθμό, να περιορίσουμε τα δυνατά σημεία του αντιπάλου και να διεκδικήσουμε τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό».