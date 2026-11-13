O Ναν έγινε ο 3ος σκόρερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού στη Euroleague

Ο Κέντρικ Ναν έγινε ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού στη Euroleague μετά τους πρώτους του πόντους κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ σε τρία χρόνια παρουσίας του στον Παναθηναϊκό κατάφερε να ξεπεράσει τον Νικ Καλάθη στην τρίτη θέση και είναι πλέον πίσω από τους Μάικ Μπατίστ και Δημήτρη Διαμαντίδη, οι οποίοι από φέτος είναι στο σταφ της ομάδας.

Στην πρώτη θέση αυτής της λίστας, βρίσκεται ο Δημήτρης Διαμαντίδης, με 2.495 πόντους σε 278 παιχνίδια. Στη δεύτερη θέση, ο βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Μάικ Μπατίστ με 2.210 πόντους σε 204 παιχνίδια και πλέον τρίτος ο Κέντρικ Ναν με περισσότερους πλέον από 2.130 πόντους.

«Ένα όνομα ανάμεσα στους μεγαλύτερους. Μια κληρονομιά σε εξέλιξη, μια κληρονομία στα πράσινα» ανέφερε μεταξύ άλλων η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στη σχετική της ανάρτηση.