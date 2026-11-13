Η Εφές υπέταξε εύκολα την Βίρτους Μπολόνια με 103-91, στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Λόιντ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα και έκανε ατομικό ρεκόρ εύστοχων τρίποντων με 6.

Με κορυφαίους τους Λόιντ (22π., 5 ριμπ., 6/7 τρίπ.) και Μάλκολμ (20 π., 5 ριμπ.), η «υπερηχητική» επιθετικά Εφές νίκησε εύκολα την Βίρτους και έκανε άλμα προς την δεκάδα (5-6). Άτυχος με τραυματισμό ο συγκλονιστικός Φερνάντο (15π. και 10 ριμπ. σε μόλις 13 λεπτά), αναμένονται τα νεότερα για την κατάστασή του.

Από την άλλη πλευρά προσπάθησαν ο Άλστον (15 π.) και ο Καρ (11 π., 6 ασ.) για μία Βίρτους (4-7) που μοίρασε το σκοράρισμα, όμως δεν κατάφερε ποτέ να ανατρέψει τις μεγάλες διαφορές της Εφές.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το ματς ξεκίνησε με επιθετική πολυφωνία για την Εφές, αλλά ο Κοκιλά με 7 δικούς του πόντους κράτησε την Βίρτους κοντά (7-7). Μόλις στο ξεκίνημα, ο Σάριτς αποχώρησε τραυματίας με μεγάλο εκνευρισμό, μειώνοντας τις επιλογές του Λάσο στην φροντ λάιν. Σε ένα ματς που ήταν ντέρμπι, και με τους Άλσον-Φερνάντο σε καλή κατάσταση, οι δύο ομάδες αντάλλαζαν καλάθια για το 16-15. Ο Αλιού Ντιαρά με εντυπωσιακό κάρφωμα έβαλε μπροστά την Βίρτους (16-17), αλλά ο Κόλιν Μάλκολμ με δεκατρείς πόντους είχε όλες τις λύσεις επιθετικά για την Εφές (26-20). Με βολές του Στραζέλ, η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 28-20.

Ο Σάριτς επέστρεψε στο παρκέ από τα αποδυτήρια και έδωσε στην Εφές το πρώτο της διψήφιο προβάδισμα με τρίποντο (33-23), με την Βίρτους ανήμπορη να αντιδράσει. Οι Τούρκοι συνέχισαν το επιθετικό τους κρεσέντο με εκφραστές τους Στραζέλ και Γιούστα (39-28), και αργότερα έφτασαν να προηγηθούν με 15 πόντους (43-28). Ο Φερνάντο με alley oop έκανε το 50-33, όμως στην συνέχεια ατύχησε και έπαθε μυϊκό τραυματισμό. Ο εξαιρετικός Μάλκολμ ανέβηκε στους 16 με buzzer beater τρίποντο, βάζοντας την υπογραφή του στο 60-43 της ανάπαυλας.

Ο Καμ Πέιν έβαλε το πρώτο του τρίποντο για το 63-45, αλλά η Βίρτους βρήκε ρυθμό με δικά της σουτ και μείωσε (63-51). Ο Πέιν επέμεινε για το 68-51 και μετά για το 71-53, όμως οι Ιταλοί είχαν μπει αποφασισμένοι να παλέψουν (76-66). Νέο ενδιαφέρον στο ματς δόθηκε πραγματικά μόλις ο Ντιαρά έκοψε την διαφορά του ημιχρόνου στο μισό με εντυπωσιακό κάρφωμα (76-68). Δύο μεγάλα τρίποντα από την Εφές επανέφεραν όμως την διαφορά σε διψήφιο (82-70), με τον Μπέλο να κρατάει την Βίρτους στο ματς (82-73). Ο Τζόρνταν Λόιντ πήρε φωτιά και «έγραψε» το 85-73, και στην συνέχεια το 87-78. Ο απίθανος Στραζέλ έβαλε καλάθι και φάουλ στο 89-80, αλλά η τελευταία περίοδος ανήκε στον Τζόρνταν Λόιντ (92-80). Κάνοντας ρεκόρ καριέρας σε εύστοχα τρίποντα στην EuroLeague (22π., 6/7/τρίπ), η Εφές βρήκε τον πρωταγωνιστή της στο τέλος και έκαμψε την όποια αντίσταση της Βίρτους (103-91 τελικό).

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 60-43, 76-68, 103-91

Τα στατιστικά του ματς