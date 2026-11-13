Ξαφνικό πρόβλημα με Κουρμπέλη - Ξεκινά ο Τριάντης στην 11άδα!

Αναγκαστική αλλαγή για την Εθνική κόντρα στην Ολλανδία πριν καν ξεκινήσει η αναμέτρηση! Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος βρισκόταν αρχικά στην 11άδα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο ζέσταμα και δεν μπορούσε να ξεκινήσει.
Ο Κουρμπέλης είχε ξεπεράσει τον τραυματισμό του και έβγαλε όλη την τελευταία προπόνηση, ωστόσο έδειξε πως τελικά δεν ήταν 100% έτοιμος για το ματς.
Έτσι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε αναγκαστική αλλαγή πριν τη σέντρα, με τον Νεκτάριο Τριάντη να ξεκινά στα χαφ δίπλα στον Θανάση Ανδρούτσο.