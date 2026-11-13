Σέκουλιτς: «Παίζει τρομερή άμυνα ο Παναθηναϊκός - Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε»

Μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς τόνισε πως η ομάδα του πίστευε στο «διπλό» και στάθηκε και στην «πράσινη» άμυνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Θέλω να μιλήσω για την ομάδα μας. Είμαι περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Παίζουν τρομερή άμυνα, μας δυσκόλεψαν στην επίθεση, αλλά και εμείς παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Πιστέψαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη και παλέψαμε μέχρι το τέλος. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας αλλά και σε αυτούς του Παναθηναϊκού. Θέλω να κρατήσω αυτό το συναίσθημα που νιώθουμε και να το μεταφέρουμε στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι».

Για το ροτέισον: «Η φιλοσοφία μας είναι να κάνουμε ροτέισον και να κρατάμε φρέσκους τους παίκτες για να είναι σε καλή κατάσταση, ειδικά στα τελευταία λεπτά. Δεν είναι εύκολο να το πετύχεις, ειδικά απέναντι σε μία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός αλλά τα καταφέραμε. Έτσι, φτάσαμε στην τέταρτη περίοδο που παίξαμε μεγάλη άμυνα και βάλαμε μεγάλα καλάθια».

Για το τι είπε στο τελευταίο τάιμ-άουτ: «Ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να πάρουμε το ριμπάουντ και είπα στον Τζάστιν να παίξει 1v1. Ήταν καυτός και θέλαμε να το εκμεταλλευτούμε. Αυτό έγινε και κερδίσαμε».