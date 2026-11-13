Δεληγιάννης: «Eίμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε τον ΠΑΟΚ και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό»

Ο πρόεδρος του Α.Σ. Καρδίτσας, Χρήστος Δεληγιάννης, μίλησε στο Θεσσαλία FM και την εκπομπή «Στενό Pressing» με αφορμή την αναμέτρηση του Σαββάτου (17:30) με τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο πρόεδρος της Καρδίτσας αναφέρθηκε στο πολύ καλό ξεκίνημα (4-2), στο νέο ρόστερ της φετινής σεζόν, και έδωσε το έναυσμα ώστε η ομάδα του να διεκδικήσει την νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Η ομάδα έχει ξεκινήσει πολύ καλά το πρωτάθλημα και το Σάββατο την περιμένει ένα μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Πώς είναι το κλίμα στην ομάδα ενόψει της αναμέτρησης;

«Υπάρχει πολύ θετική αύρα, γιατί η ομάδα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, όπως λέγαμε και από την αρχή της σεζόν. Η ψυχολογία είναι ανεβασμένη και ανυπομονούμε να έρθει το Σάββατο. Θα αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, η οποία έχει ενισχυθεί σημαντικά και έχει έναν ισχυρό επενδυτή, τον κ. Μυστακίδη. Πρόκειται για ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου και μεγάλης δυσκολίας, όμως η ομάδα μας έχει δείξει ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να διεκδικήσει ακόμη και τη νίκη.»

Η νίκη επί του Άρη στην πρεμιέρα ήταν ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Πώς την αξιολογείτε πλέον, με βάση και την πορεία της ομάδας;

«Όπως είχαμε εκτιμήσει από την αρχή, είναι μια νίκη που θα φανεί στο τέλος του πρωταθλήματος πόσο σημαντική ήταν στον απολογισμό. Η αγωνιστική κατάσταση της ομάδας και τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι δεν επρόκειτο για μια τυχαία νίκη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί η ομάδα παρουσιάζει φέτος πολύ καλό αγωνιστικό επίπεδο.»

Το καλοκαίρι υπήρξαν πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Περιμένατε ότι η ομάδα θα έβρισκε τόσο γρήγορα τον ρυθμό και τη χημεία της;

«Αισθανόμαστε δικαιωμένοι σε σχέση με όσα είχαμε συζητήσει πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Θυμάμαι ότι είχα πει πως ήταν η μοναδική προετοιμασία στην οποία έβλεπα τον Νίκο Παπανικολόπουλο τόσο ήρεμο. Είχαμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό αυτό που θέλαμε, κυρίως σε ό,τι αφορά την ψυχοσύνθεση και τη χημεία της ομάδας. Αυτό αποτυπώνεται και αγωνιστικά στο γήπεδο.

Δεν είναι εύκολο μια ομάδα με δώδεκα νέα πρόσωπα να προσαρμόζεται τόσο γρήγορα και οι παίκτες να αποκτούν τέτοια χημεία μεταξύ τους. Το γεγονός ότι αυτό έχει επιτευχθεί και ότι η ομάδα παρουσιάζει ένα υγιές σύνολο μέσα στο γήπεδο μάς κάνει χαρούμενους. Κοιτάμε με αισιοδοξία τη συνέχεια του πρωταθλήματος.»

Πέρα από τη χημεία και την προετοιμασία, φαίνεται πως οι επιλογές των παικτών έχουν συμβάλει σημαντικά στην εικόνα της ομάδας.

«Έγιναν οι κατάλληλες επιλογές, τόσο σε χαρακτήρα όσο και σε ικανότητες. Σε κάθε αγωνιστική βλέπουμε έναν παίκτη της Καρδίτσας ανάμεσα στους διακριθέντες, ενώ παίκτες μας βρίσκονται και στις καλύτερες πεντάδες της Stoiximan GBL. Η ομάδα έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να κοιτάξει οποιονδήποτε αντίπαλο στα μάτια.»

Τι θα χρειαστεί η ομάδα για να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ και πόσο σημαντική θα είναι η παρουσία του κόσμου;

«Μιλάμε για μια ομάδα με τελείως διαφορετικά δεδομένα από την Καρδίτσα, όμως είμαστε έτοιμοι να την ανταγωνιστούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ελπίζω ο κόσμος να ανταποκριθεί, να έρθει στο γήπεδο και να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας, ώστε να πανηγυρίσουμε, αν όλα πάνε καλά, ακόμη μία μεγάλη νίκη.»

Τα εισιτήρια διατίθενται και για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, που ακολουθεί στις 22 Νοεμβρίου.

«Επειδή πρόκειται για δύο διαδοχικά μεγάλα και εμπορικά παιχνίδια, με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, τα εισιτήρια κυκλοφόρησαν μαζί. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι αναμετρήσεις προσελκύουν κόσμο από την Καρδίτσα και την ευρύτερη περιοχή. Έτσι, οι φίλαθλοι έχουν τον χρόνο να εξασφαλίσουν τη θέση τους, καθώς όλα δείχνουν ότι και τα δύο παιχνίδια θα έχουν πολύ μεγάλη προσέλευση.»