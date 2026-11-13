Τα έκανε όλα λάθος ο Παναθηναϊκός, κοιμήθηκε σε δικό του ματς και από το +14 έχασε (74-76) με ένα «κουφό» τρίποντο του MVP Ρόμπινσον, που… κατάπιε το καλάθι του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός Aktor δεν είχε ρυθμό όλο το βράδυ απέναντι στη Μπαρτσελόνα και «κατάφερε» να χάσει μια διαφορά 14 πόντων στο τελευταίο δεκάλεπτο, μαζί με το ματς. Παρά την απουσία του Κέβιν Πάντερ και τα πολλά προβλήματα, η ομάδα του Αλεκσάντερ Σέκουλιτς επέστρεψε από διψήφιες διαφορές, εκμεταλλεύτηκε τα «πράσινα» λάθη και στις δύο πλευρές του παρκέ και έφυγε από το "T-Center" με ένα μεγάλο διπλό.

Έτσι, η κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague έχει πια... συγκάτοικους στο 8-3 τους «πράσινους», τους Καταλανούς, τον Ολυμπιακό και τη Βαλένθια. Φυσικά, η «γκέλα» του «τριφυλλιού» γίνεται μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς πως για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ακολουθούν τέσσερα εκτός έδρας ματς (με Βίρτους Μπολόνια στις 17/11, με Ζαλγκίρις στις 19/11, με Βαλένθια στις 24/11 και με Μπεσίκτας στις 4/12).

Για 40' οι «πράσινοι» δεν έπαιρναν πράγματα από παίκτες - κλειδιά τους, ενώ σε όλο το 4ο δεκάλεπτο έμοιαζαν... υπνωτισμένοι. Έτσι, ο Τζάστιν Ρόμπινσον (8π. με 1/6 σουτ και 5/6 βολές μέχρι το 30') πήρε μπρος και «υπέγραψε» το διπλό (16 πόντοι στην 4η περίοδο και το σουτ της νίκης στο φινάλε). Σπουδαίος για τους νικητές και ο Ταϊρίς Μάρτιν (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Στην αντίπερα όχθη, ο Σιλβέν Φρανσίσκο έβαλε μεν 17 πόντους, αλλά ήταν τρεις φορές άστοχος στο τελευταίο δίλεπτο, ενώ έκανε και ένα «φτηνό» λάθος στα τελευταία δευτερόλεπτα, όταν δεν εκτέλεσε καν για την ισοφάριση ή τη νίκη. Μόνο ο Κέντρικ Ναν (19 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ) «διασώθηκε» από το αγωνιστικό «ναυάγιο» του «τριφυλλιού» στην 11η αγωνιστική της λίγκας (στη βραδιά που ο Αμερικανός έγινε 3ος σκόρερ με τη φανέλα των «πράσινων» στην Euroleague).

Η άμυνα έμοιαζε να είναι το σημείο αναφοράς για τους γηπεδούχους για 30', όμως στην τελική ευθεία τους... πρόδωσε, με την ομάδα της Βαρκελώνης να σημειώνει 33 (!) πόντους στην 4η περίοδο. Μεγάλο το πρόβλημα στις βολές για ακόμα ένα βράδυ (15/24β.), όπως και στη χαμηλή δημιουργία (17 ασίστ).

Ανταγωνιστική η 1η περίοδος στο "T-Center"

Ο Παναθηναϊκός Aktor ξεκίνησε με τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου, όμως παρά την «καυτή» ατμόσφαιρα στο "T-Center", η «πράσινη» επίθεση δεν... ρόλαρε στα πρώτα λεπτά (7-6 στο 5'). Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφερε από τον πάγκο τους Γκραντ - Ναν και τον Λεσόρ στο «5», οι Μπόνγκα - Χουάντσο βρήκαν αμυντικά stops και το «τριφύλλι» άρχισε να «χτίζει» την υπέρ του διαφορά (14-8 στο 7'). Μετά το τρίποντο Ενκάμουα (14-11) ο «Ζοτς» χρησιμοποίησε τους Χέις - Ντέιβις και Γιαμπουσέλε, αλλά το τρανζίσιον τρίποντο του Ουμούντε ισοφάρισε για τους ανταγωνιστικούς Καταλανούς (17-17 στο 10', παρά τα 2/8 3π. των φιλοξενούμενων). Συνολικά, στην 1η περίοδο το «τριφύλλι» δεν είχε ξεκάθαρες επιθετικές λύσεις, ενώ έχανε και ριμπάουντ.

Ο Ομπράντοβιτς δοκίμασε τον Γιαμπουσέλε στο «5», οι γηπεδούχοι δεν είχαν διάρκεια

Ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν, έγινε γρήγορα διψήφιος (24-22 στο 13', 10π. ο Αμερικανός γκαρντ), όμως ο Ομπράντοβιτς είχε παράπονα από την λειτουργία της πεντάδας του. Ως εκ τούτου, στα μισά του 2ου δεκαλέπτου (25-24) το σχήμα των γηπεδούχων άλλαξε «πρόσωπο»: ο Παναθηναϊκός Aktor παρατάχθηκε με μόλις έναν γκαρντ (Σλούκας) και τέσσερις φόργουορντ (Χέις - Ντέιβις, Μπόνγκα, Χουάντσο και Γιαμπουσέλε στο «5»). Αυτή η πεντάδα βρήκε ένα 6-0 σερί (31-24 στο 17', 4 ασίστ ο "NHD"), την ώρα που οι «μπλαουγκράνα» ήταν σταθερά άστοχοι πίσω από τα 6,75 μέτρα (2/14 τρίποντα). Για άλλη μια φορά, πάντως, το «τριφύλλι» δεν είχε διάρκεια, με τις βολές να αποτελούν «πληγή» (7/13β.) και την «Μπάρτσα» να επιστρέφει (31-30 στο 19' και 33-32 στο 20'). Στο ημίχρονο οι «πράσινοι» είχαν μείνει μακριά από τα επιθετικά τους στάνταρντς και το σύνολο του Σέκουλιτς έδινε «μάχη» στην Αθήνα.

Οι «πράσινοι» σε θέση ισχύος με συγκέντρωση στην άμυνα και τρίποντες «βόμβες»

Ένα 7-0 στο ξεκίνημα της επανάληψης (Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Χουάντσο και Μήτογλου στο glass floor) έδωσε ώθηση στους Κυπελλούχους Ελλάδας (40-32 στο 22'), αλλά οι φιλοξενούμενοι «απάντησαν» άμεσα (42-38 στο 24'). Ο Σέκουλιτς είχε νέο πονοκέφαλο με τα 3φ. του Τζος Νίμπο και ο Ομπράντοβιτς έφερε από τον πάγκο τους Ναν, Χέις - Ντέιβις και Λεσόρ. Τότε ήρθε και το ουσιαστικό «ξέσπασμα» της ελληνικής ομάδας. Το "T-Center" δεν σταμάτησε να βοηθάει το «τριφύλλι» και τα δύο τρίποντα του Φρανσίσκο έστειλαν τους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης για πρώτη φορά σε διψήφια απόσταση (52-40 στο 27', 14π. ο Γάλλος γκαρντ). Ο Ναν «πυροβόλησε» για το 55-43 (15π. ο Αμερικανός), ο Γιαμπουσέλε έκανε ένα απίθανο κόψιμο στον Νίμπο και το 3ο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους παίκτες του «Ζοτς» σε θέση ισχύος χάρη στην two-way εμφάνισή τους (57-43 στο 30'), την ώρα που ο Τζάστιν Ρόμπινσον δεν είχε βρει ρυθμό (8π. με 1/6 σουτ και 5/6 βολές, καθώς και 3 λάθη).

Σε... άλλο γήπεδο ο Παναθηναϊκός, «απέδρασε» με το διπλό η Μπαρτσελόνα

Το δίδυμο Χέις - Ντέιβις (0/4 σουτ) και Γκραντ (1/4 σουτ) δεν είχε επιθετικό ρυθμό, ο Λεσόρ δεν τροφοδοτούνταν επαρκώς και στο 34' (62-52) ο Ομπράντοβιτς επανέφερε τους Μπόνγκα και Γιαμπουσέλε για το αμυντικό σκέλος. Όμως, ο Μάρτιν είχε βρει ρυθμό (10π.) και μείωσε σε μονοψήφιο (62-54), κρατώντας «ζωντανούς» τους «μπλαουγκράνα» (64-57 στο 35' με γκολ - φάουλ του Μπαλτσερόφσκι και 4ο φάουλ του Λεσόρ). Ο Ναν ήταν... αέρινος και κρατούσε τους γηπεδούχους μπροστά (19π.), αλλά το ματς δεν είχε τελειώσει, με το τρίποντο του Ρόμπινσον να διαμορφώνει το 66-60 (4'44'' για τη λήξη) και τον Σέρβο τεχνικό να καλεί time out. Ο Ομπράντοβιτς θέλησε να ανακατέψει την τράπουλα (Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Χέις - Ντέιβις, Γιαμπουσέλε), αλλά τα λάθη σε κομβικό σημείο συνεχίστηκαν και ο ασταμάτητος Μάρτιν βρήκε νέο τρίποντο για το 66-63 (37').

Το παιχνίδι απέκτησε μορφή «θρίλερ», ο Φρανσίσκο αστόχησε σε τρίποντο από την κορυφή, αλλά ο «Γιάμπου» μάζεψε το επιθετικό ριμπάουντ. Αυτή τη φορά ο «Σίσκο» επιτέθηκε προς το αντίπαλο καλάθι, αλλά σημάδεψε ξανά το σίδερο. Ο Γιαμπουσέλε έβγαλε μια άμυνα, ο Νίμπο πήρε το... αίμα του με ένα δυνατό μπλοκ στον Γάλλο ψηλό και με 2'20'' για το φινάλε ο Ρόμπινσον ισοφάρισε με ακόμα ένα τρίποντο (66-66). Ο Φρανσίσκο αστόχησε για 3η φορά σε τέσσερις κατοχές και ο Ρόμπινσον από τη γραμμή έβαλε μπροστά την Μπαρτσελόνα (66-68, 1'52'' για τη λήξη). Τότε η πεντάδα του Παναθηναϊκού Aktor άλλαξε σε Φρανσίσκο, Ναν, Χέις - Ντέιβις, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ.

Ο «Σίσκο» έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο από τη γωνία (69-68), το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι και ο Ρόμπινσον απάντησε με το ίδιο νόμισμα (69-71 στο 39'). Ένα μεγάλο τρίποντο είχε στη... φαρέτρα του και ο Χέις - Ντέιβις (72-71), με τον «καυτό» πια Ρόμπινσον (21π.) να έχει νέα «απάντηση» (72-73 με 40'' για το τέλος). Ο Χέις - Ντέιβις «μίλησε» ξανά με ένα σουτ μέσης απόστασης (74-73 με 20'' για τη λήξη) και ο Σέκουλιτς κάλεσε time out για το play του αγώνα. Ο Μπόνγκα επέστρεψε στο glass floor και πήγε 1vs1 με τον Ρόμπινσον, που ροκάνισε τον χρόνο και σούταρε προ του Γερμανού από την κορυφή. Η μπάλα με μία αναπήδηση κατέληξε στο διχτάκι και η Μπαρτσελόνα πήρε ξανά το προβάδισμα (74-76). Στον Παναθηναϊκό έμειναν 4,4'' αλλά χωρίς time out. Η Μπαρτσελόνα έκανε το 3ο της φάουλ στον Φρανσίσκο (2,6'' ακόμα) και μετά την επαναφορά ο Γάλλος γκαρντ δεν βρήκε καν προσπάθεια για σουτ, μην έχοντας αίσθηση του χρόνου. Έτσι, οι Καταλανοί πανηγύρισαν το διπλό στο Μαρούσι (74-76 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 17-17, 33-32, 57-43, 74-76.

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