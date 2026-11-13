Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Για 2,5 χρόνια η συμφωνία με Ποτσετίνο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γύρισε σελίδα στην τεχνική της ηγεσία, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να διαδέχεται τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο των «κόκκινων διάβολων»

Οι διοικούντες των «κόκκινων διαβόλων» αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή, έπειτα από το απογοητευτικό ξεκίνημα της ομάδας στη σεζόν, καταλήγοντας στον Αργεντινό τεχνικό ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Κάρικ.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν του «The Athletic», οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας δυόμισι ετών. Ο 54χρονος προπονητής, ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν σε Τότεναμ και Τσέλσι, θα ολοκληρώσει πρώτα τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, προτού ταξιδέψει στην Αγγλία για να αναλάβει τη νέα του αποστολή.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στόχος της διοίκησης της Γιουνάιτεντ είναι ο Ποτσετίνο να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας στο μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου στο «Άνφιλντ», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Premier League.