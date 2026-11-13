Σ' ένα από τα χειρότερα βράδια της ιστορίας της η εθνική μας ομάδα διασύρθηκε από τους Ολλανδούς στο Άμστερνταμ (7-0) και γνώρισε την πρώτη της ήττα στον όμιλό της στο Nations League. Αποστολή στην Ολλανδία.

Απίθανα κακό ματς από την Εθνική. «Μαύρο» βράδυ και ένα παιχνίδι-ντροπή στη σίγουρα χειρότερη αναμέτρηση επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η Ολλανδία δεν σyγχώρεσε τίποτα. Σε ένα παιχνίδι που οι Έλληνες διεθνείς εμφανίστηκαν ξεκάθαρα κατώτεροι των προσδοκιών, οι «Οράνιε» έκαναν... πάρτι και διέλυσαν την Ελλάδα με σκορ 7-0 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Nations League.

Η Ελλάδα ξεκίνησε άθλια το ματς και οι Ολλανδοί έβρισκαν συνεχώς κενά από την αριστερή πτέρυγα, με τους Ρότα-Καρέτσα, αλλά και τον Τριάντη που έπαιζε χαφ από αυτή την πλευρά να μην μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα.

Η αρχή έγινε με ένα διπλό λάθος του Ντίνου Μαυροπάνου, με το σκορ να ανοίγει μόλις στο 6ο λεπτό και από εκεί και έπειτα ήρθε η κατάρρευση, με τους «Οράνιε» να σκοράρουν συνολικά πέντε φορές μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου, πιάνοντας «μαύρη» επίδοση από το 1989. Τότε η Εθνική είχε δεχθεί ξανά πέντε γκολ σε ένα 45λεπτο από την Δανία (7-1).

Η συνέχεια ήταν το ίδιο κακή για την Γαλανόλευκη, με τους γηπεδούχους να μην σταματούν να σκοράρουν ούτε στο δεύτερο μέρος και βρίσκοντας δίχτυα ακόμη δύο φορές.

Πλέον, η υπόθεση πρόκριση για τους «8» του Nations League δεν περνάει μόνο από το χέρι της Ελλάδας, με την Εθνική να πρέπει να κερδίσει την Σερβία στον Βόλο (16/11) και παράλληλα να περιμένει νίκη ή ισοπαλία της Ολλανδίας επί της Γερμανίας.

Κακό ξεκίνημα

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνημα το ματς για την Ελλάδα, με τους Ολλανδούς να ανοίγουν το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό. Όλα ξεκίνησαν από διπλό λάθος του Ντίνου Μαυροπάνου, με τη μπάλα να καταλήγει στον Σάμερβιλ για το 1-0.

Κάπου εκεί πήρε το... όπλο του ο Τιτζάνι Ράιντερς και «τελείωσε» το ματς από νωρίς. Ο χαφ της Αλ Καντισίγια βρέθηκε στην περιοχή από πάσα του Βίρμαν και εξαιρετική ανάπτυξη και νίκησε τον Τζολάκη για το 2-0. Επτά λεπτά αργότερα, η άμυνα της Εθνικής δεν λειτούργησε ξανά καλά από δεξιά, ο Μάλεν έκανε το γύρισμα και ο Ράιντερς έκανε το 3-0 στο 19ο λεπτό.

Κάπου εκεί η Εθνική είχε την ευκαιρία να κάνει κάτι, βρήκε δίχτυα με τον Ιωαννίδη, ο οποίος πέρασε και τον τερματοφύλακα από μακρινή μπαλιά του Τζολάκη, ωστόσο το τέρμα δεν μέτρησε, καθώς ο φορ της Ελλάδας είχε βρει τη μπάλα με το χέρι. Έτσι, ο Ράιντερς που είχε κέφια, βρήκε ξανά δίχτυα για το 4-0 στο 33', κάνοντας έτσι χατ-τρικ.

Ακόμη χειρότερη συνέχεια και διασυρμός

Τα πράγματα όμως για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έγιναν ακόμη πιο άγρια. Πριν τη λήξη του ημιχρόνου οι «Οράνιε» βρήκαν και πέμπτο γκολ, με τον Τίμπερ να είναι αυτός που ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0 στο 40ο λεπτό, έπειτα από νέα αδράνεια.

Στο δεύτερο μέρος, η Εθνική μπήκε χωρίς αλλαγές και το πλήρωσε ξανά, με τον Γιούριεν Τίμπερ να σκοράρει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 6-0 στο 59ο λεπτό. Πριν καλά-καλά συνέλθει από το νέο χτύπημα η Ελλάδα, ο Μάλεν έριξε την χαριστική βολή και διαμόρφωσε το τελικό 7-0 στο 62'.

Κάπως έτσι, ο ρυθμός έπεσε σταδιακά, με τις δύο ομάδες να κάνουν αρκετές αλλαγές. Μάλιστα μία από αυτές ήταν και ο Ηλίας Κουτσουπιάς ο οποίος έκανε και το ντεμπούτο του με την Γαλανόλευκη.