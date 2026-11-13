Σέκoυλιτς: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτή την έδρα με αυτή την ομάδα»

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Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη της ομάδας του μέσα στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού επιστρέφοντας από το -14 στην τέταρτη περίοδο.

Μιλώντας στη Euroleague tv, ο κόουτς της Μπαρτσελόνα ανέφερε:

«Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και τη νίκη. Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτή την έδρα με αυτή την ομάδα. Συνεχίσαμε να πιστεύουμε παρά το ότι δεν σκοράραμε πολύ. Ο Ρόμπινσον έβαλε μερικά μεγάλα σουτ και στο μεγαλύτερο μέρος μας βοήθησε η άμυνά μας.

Είναι σημαντικό να έχουμε πίστη στις ικανότητές μας απέναντι και σε προβλήματα, απουσίες και με ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός. Όταν κερδίζεις χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου και γίνεσαι καλύτερος».