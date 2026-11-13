Η αδιανόητη σύμπτωση με το 2001 στη συντριβή της Εθνικής!

Είναι από τις συμπτώσεις που δυσκολεύεσαι να πιστέψεις αυτή που καταγράφηκε από το πρώτο μέρος της βαριάς ήττας της Ελλάδας από τους Οράνιε. Και το κοινό σημείο είναι η 5η Σεπτεμβρίου του 2001. Γιατί τότε ήταν η τελευταία φορά που η Ολλανδία έβαλε 5 γκολ στο πρώτο μέρος ενός αγώνα αλλά και η τελευταία που η Εθνική μας δέχθηκε 5 γκολ σε επίσημο ματς. Για την ιστορία, η Ολλανδία τότε το είχε κάνει με την Εσθονία, ενώ η Ελλάδα είχε χάσει με 5-1 από την Φινλανδία στο ντεμπούτο του Ότο Ρεχάγκελ στον πάγκο.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">5 - Tonight was the first time since 5 September 2001 that... ... @OnsOranje scored five goals before halftime ... Greece conceded five goals in an international game Coincidental. https://t.co/SShqd5fCEQ</p>— OptaJohan (@OptaJohan) <a href="https://x.com/OptaJohan/status/2121344327842713699?ref_src=twsrc%5Etfw">November 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>