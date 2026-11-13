To πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα

Με αυτή την ήττα το Τριφύλλι, έπεσε στο 8-3 και πλέον έχει συγκάτοικους στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, την Βαλένθια, τον Ολυμπιακό και την Μπαρτσελόνα.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής
Τετάρτη (11/11)
Παρί - Φενέρμπαχτσε 111-109
Παρτίζαν - Μπασκόνια 80-66
Πέμπτη (12/11)
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73
Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 101-72
Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87
Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις 83-86
Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας 105-84
Παρασκευή (13/11)
Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια 103-91
Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 74-76
Βιλερμπάν - Μπεσίκτας 91-95
Η Βαθμολογία:
- Βαλένθια 8-3
- Παναθηναϊκός 8-3
- Ολυμπιακός 8-3
- Μπαρτσελόνα 8-3
- Ερυθρός Αστέρας 7-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-4
- Φενέρμπαχτσε 7-4
- Ζάλγκιρις 7-4
- Ντουμπάι 7-4
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5
- Παρτίζαν 6-5
- Παρί 5-6
- Αναντολού Εφές 5-6
- Μπεσίκτας 5-6
- Βιλερμπάν 4-7
- Βίρτους Μπολόνια 4-7
- Μπάγερν Μονάχου 3-8
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
- Αρμάνι Μιλάνο 1-10
- Μπασκόνια 1-10
Η επόμενη αγωνιστική (12η)
Τρίτη (17/11)
18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές
19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν
20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια
22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός
Τετάρτη (18/11)
19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης