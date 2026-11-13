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To πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα

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Ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να χάνει «δικό» του ματς από την Μπαρτσελόνα.

Με αυτή την ήττα το Τριφύλλι, έπεσε στο 8-3 και πλέον έχει συγκάτοικους στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, την Βαλένθια, τον Ολυμπιακό και την Μπαρτσελόνα.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Τετάρτη (11/11)

Παρί - Φενέρμπαχτσε 111-109
Παρτίζαν - Μπασκόνια 80-66

Πέμπτη (12/11)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73
Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 101-72
Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87
Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις 83-86
Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας 105-84

Παρασκευή (13/11)

Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια 103-91
Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 74-76
Βιλερμπάν - Μπεσίκτας 91-95

Η Βαθμολογία:

  1. Βαλένθια 8-3
  2. Παναθηναϊκός 8-3
  3. Ολυμπιακός 8-3
  4. Μπαρτσελόνα 8-3
  5. Ερυθρός Αστέρας 7-4
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 7-4
  7. Φενέρμπαχτσε 7-4
  8. Ζάλγκιρις 7-4
  9. Ντουμπάι 7-4
  10. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5
  11. Παρτίζαν 6-5
  12. Παρί 5-6
  13. Αναντολού Εφές 5-6
  14. Μπεσίκτας 5-6
  15. Βιλερμπάν 4-7
  16. Βίρτους Μπολόνια 4-7
  17. Μπάγερν Μονάχου 3-8
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
  19. Αρμάνι Μιλάνο 1-10
  20. Μπασκόνια 1-10

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Τρίτη (17/11)

18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές
19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν
20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια
22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη (18/11)

19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης

To πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα