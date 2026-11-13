Με δύο γκολ του Βιρτς η Γερμανία πέρασε εύκολα από την Σερβία (1-3) και έμεινε στο κόλπο στον όμιλο της Εθνικής μας. Αποβλήθηκε ο Ζίβκοβιτς και δεν παίζει με την Ελλάδα.

Έκανε το χρέος της κόντρα στην ουραγό του ομίλου της Εθνικής μας στο Nations League η ομάδα του Γίργκεν Κλοπ. Η Mannschaft πέρασε από το άδειο, λόγω τιμωρίας, Rajko Mitic, με 1-3 σε βάρος της Σερβίας, την άφησε χωρίς βαθμό και ελπίζει ότι την τελευταία αγωνιστική θα υπάρξει τριπλή ισοβαθμία και θα «κλέψει» στο φινάλε τη 2η θέση από την Ελλάδα.

Η Γερμανία άνοιξε το σκορ μόλις στο 3’ όταν μετά το κόρνερ του Μίτελσταντ ο Χάβερτς πήρε την κεφαλιά και ο Μπάμπιτς έβαλε αυτογκόλ. Το 0-1 έμεινε μέχρι το 14’ όταν μετά το χαμένο τετ-α-τετ του Χάβερτς ο Βιρτς τσίμπησε την μπάλα και πλάσαρε στην κενή εστία και το 0-2 έμεινε για το ημίχρονο.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης (50’) ο Βιρτς πέτυχε και δεύτερο γκολ έπειτα από από εκπληκτική ατομική προσπάθεια και αριστερό σουτ και στο 56’ ο Μπάμπιτς με κοντινό πλασέ σε άδεια εστία μείωσε για τους γηπεδούχους. Στο 70’ ο Σέρχαντ είχε δοκάρι για τους φιλοξενούμενους και το 1-3 παρέμεινε ως το τελικό αποτέλεσμα. Με 9 παίκτες ολοκλήρωσε το ματς η Σερβία εξαιτίας της αποβολής του Ντραγκόγιεβιτς στο 77’ και του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 89’.