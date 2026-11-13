Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Άμυνες αυτοκτονίας στο φινάλε - Τον κρατούσε σε όλο το ματς ο Ναν, αλλά δεν...

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Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε από το +14 κόντρα στην Μπαρτσελόνα, με τον Κέντρικ Ναν να ξεχωρίζει. Άμυνες αυτοκτονίας στο φινάλε από τους «πράσινους».

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Σιλβέν Φρανσίσκο: Πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Είχε 17 πόντους με 1/4 δίποντα, 4/9 τρίποντα και 3/5 βολές, αλλά οι αποφάσεις του σε σημαντικά σημεία του ματς ήταν λάθος. Είχε ακόμα 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Βαθμός: 3

Μπράνκου Μπάντιο: Δεν τράβηξε καθόλου στην επίθεση κι έμεινε άποντος (0/1 διπ., 0/2 τριπ.), έχοντας ακόμα 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Προσπάθησε στην άμυνα. Βαθμός: 3

Kώστας Σλούκας: Αγωνίστηκε για 5:33 λεπτά με 0/1 δίποντο και 1/2 βολές, χωρίς να προλάβει να προσφέρει κάτι. Βαθμός: -

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Επιθετικά άφαντος σε όλο σχεδόν το παιχνίδι, αλλά στο τέλος πήρε τις επιθέσεις κι έφτασε στους 9 πόντους (1/3 διπ., 1/3 τριπ., 4/4 βολές). Είχε ακόμα 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ, χωρίς να κάνει λάθος. Βαθμός: 6

Τζέριαν Γκραντ: Δεν ήταν καλός επιθετικά με μόλις 3 πόντους (0/3 διπ., 1/2 τριπ.) και 2 τελικές πάσες. Είχε 2 ριμπάουντ και 1 λάθος και φαίνεται να είναι ένα βήμα πίσω από την υπόλοιπη ομάδα. Βαθμός: 2

Κέντρικ Ναν: Σε όλο το ματς επιθετικά προσπαθούσε μόνος του, έχοντας 19 πόντους (5/8 διπ., 2/6 τριπ., 3/3 βολές), με 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, αλλά και 4 λάθη. Βαθμός: 7

Ματίας Λεσόρ: Σε μέτρια μέρα επιθετικά, αφού ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλή δημιουργία. Είχε 5 πόντους (2/3 διπ., 1/4 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 3

Γκέρσον Γιαμπουσέλε: Κι αυτός επιθετικά δεν... Είχε 6 πόντους (0/2 διπ., 1/4 τριπ., 3/6 βολές), με 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ Καλός στην άμυνα, αλλά δε έφτασε. Βαθμός: 3

Ίζακ Μπόνγκα: Έδωσε λύσεις στην άμυνα με 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, αλλά στην επίθεση είχε 4 πόντους (2/4 διπ., 0/1 τριπ.). Ανέλαβε το μαρκάρισμα του Ρόμπινσον στην τελευταία φάση, αλλά δεν κατάφερε να τον σταματήσει. Βαθμός: 4

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Είχε συνεισφορά στην επίθεση με 8 πόντους (1/1 διπ., 2/3 τριπ.), αλλά δεν έκανε τη διαφορά. Στην άμυνα είχε 2 ριμπάουντ και δεν βοήθησε. Βαθμός: 3

Ντίνος Μήτογλου: Δεν κατάφερε να δώσει λύσεις και να βοηθήσει με μόλις 2 πόντους (1/2 διπ.) και 3 ριμπάουντ. Βαθμός: 2

Μουσταφά Φαλ: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -