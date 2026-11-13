Ρόμπινσον: «Έχει τρομερή ποιότητα ο Παναθηναϊκός»

Μιλώντας στη Euroleague tv ο Αμερικανός γκαρντ και πρωταγωνιστή της Μπαρτσελόνα στο ματς, σημείωσε:
«Νιώθω υπέροχα, είναι αυτό που θέλω να κάνω. Προσπαθούμε να γίνουμε ομάδα από την αρχή της σεζόν και αυτό πρέπει αν συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρουμε ποια είναι αυτή η λίγκα και με ποια ομάδα παίζαμε, με αυτή με τρομερή ποιότητα.
Πρέπει να συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε πως μπορούμε να κερδίζουμε. Όλα προς το τέλος πήγαιναν αργά για μένα, ο κόσμος φώναζε και ένιωθα πως κάτι έπρεπε να κάνω για να κερδίσει η ομάδα μου».