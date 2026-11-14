Εμφατική «πεντάρα» της Ισλανδίας στην Βουλγαρία - Tα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η δράση στην 5η αγωνιστική των ομίλων του Nations League με την Ελλάδα να γνωρίζει βαριά ήττα από την Ολλανδία με 7-0.

Από τα αποτελέσματα της ημέρας ξεχώρισε το εμφατικό 5-0 της Ισλανδίας επί της Βουλγαρίας στο Πλόβντιβ, που έφερε τους «Βίκινγκς» ακόμη πιο κοντά στην απευθείας άνοδό τους στη League B.

Χατ-τρικ σημείωσε ο Γκουντιόνσεν (17' πέν., 58', 79'), ένα γκολ ο Όσκαρσον (21'), ενώ το 5ο τέρμα προήλθε από αυτογκόλ του Τρένοβ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League έχουν ως εξής:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Τουρκία-Βέλγιο 1-2 (20' Γκιουλέρ - 27' Ντε Μπρόινε, 30' Ντε Κετελάρε)

Ιταλία-Γαλλία 3-1 (26', 75' Φρ.Εσπόζιτο, 63' Φρατέζι - 10' Ολίσε)



2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ολλανδία-Ελλάδα 7-0 (6' Σάμερβιλ, 12', 18', 33' Ρέιντερς, 40', 59' Τίμπερ, 62' Μάλεν)

Σερβία-Γερμανία 1-3 (56' Μπάμπιτς - 3' αυτ. Μπάμπιτς, 14' Βιρτς, 50' Γκρούντα)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Τσεχία-Ισπανία 0-2 (39' πέν. Μπαένα, 90΄+6' Πουμπίλ)

Αγγλία-Κροατία 2-1 (24' Ρότζερς, 64' πέν. Κέιν - 59' Σούτσιτς)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία-Ουαλία 14/11, 19:00

Πορτογαλία-Δανία 14/11, 21:45



LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Σκωτία-Β. Μακεδονία 2-1 (54', 74' πέν. ΜακΓκιν - 57' Ραστόντερ)

Σλοβενία-Ελβετία 0-0



2ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Ουγγαρία 14/11, 19:00

Β.Ιρλανδία-Ουκρανία 14/11, 21:45



3ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο-Ισραήλ 14/11, 16:00

Αυστρία-Ιρλανδία 14/11, 21:45



4ος ΟΜΙΛΟΣ

Σουηδία-Βοσνία 14/11, 21:45

Ρουμανία-Πολωνία 14/11, 21:45



LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία-Φινλανδία 2-0 (35' Μούτσι, 50' Μάναϊ)

Σαν Μαρίνο-Λευκορωσία 0-2 (13' Γκομάνοφ, 17' Κοντσεβόϊ)



2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Κύπρος 1-1 (58' Γκαριμπιάν - 9' Πίκις)

Μαυροβούνιο-Λετονία 2-1 (70' Κρστοβιτς, 90'+1 Μάρας - 72' Μέλνικς)



3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία-Καζακστάν 2-1 (39', 77' Ποπέσκου - 51' Τσεσνόκοφ)

Σλοβακία-Νησιά Φαρόε 2-2 (17' Πρέκοπ, 74' Χάρασλιν - 30' πέν. Ντάβιντσεν, 48' Σάμουελσεν)



4ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο-Εσθονία 0-1 (42' Πασκότσι)

Βουλγαρία-Ισλανδία 0-5 (17' πέν., 68', 79' Γκούντιονσεν, 21' Όσκαρσον, 52' αυτ. Τσένοβ)



LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ανδόρα-Γιβραλτάρ 2-0 (24' Λόπεθ, 35' Ρόσας)



2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιχτενστάιν-Αζερμπαϊτζάν 0-1 (26' Εμρέλι)