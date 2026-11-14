Εθνική Ελλάδας: Το πρόγραμμα στο Nations League και η τηλεοπτική μετάδοση

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Η Εθνική Ελλάδας ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Nations League. Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής, η ώρα και η τηλεοπτική μετάδοση.

Η Εθνική μας επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την βαριά ήττα με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, έχοντας μπροστά της το τελευταίο παιχνίδι της στη φάση των ομίλων του UEFA Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί τη Σερβία τη Δευτέρα στις 21:45, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, για την 6η και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκληρώνει την παρουσία της σε έναν απαιτητικό όμιλο, με αντιπάλους την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σερβία, με την τελική κατάταξη να καθορίζει τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση Ελλάδα – Σερβία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ALPHA και το Novasports Start.

Το πρόγραμμα της Εθνικής

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026

Ελλάδα – Σερβία

Ώρα έναρξης: 21:45

Γήπεδο: Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος

Τηλεοπτική μετάδοση: ALPHA, Novasports Start