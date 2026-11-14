Ρέτσος: «Μην κοροιδευόμαστε, είναι τραγικό αποτέλεσμα»

Ο διεθνής αμυντικός τόνισε ότι οι διεθνείς πρέπει να αφήσουν πίσω τους την βαριά ήττα ενόψει της Σερβίας.

Ο αμυντικός του Ολυμπιακού χαρακτήρισε «τραγικό αποτέλεσμα» το 7-0 από την Ολλανδία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του.

«Μην κοροϊδευόμαστε είναι τραγικό αποτέλεσμα το να δέχεσαι επτά γκολ. Η εικόνα μας ήταν απογοητευτική, τα πολλά λόγια είναι φτώχια. Αυτή τη στιγμή πρέπει να συγκεντρωθούμε, να δυναμώσουμε και να κάνουμε ένα δυνατό παιχνίδι με τη Σερβία, να κερδίσουμε, να βρεθούμε στη δεύτερη θέση ώστε να μείνουμε

Προφανώς η ομάδα είναι απογοητευμένη, όλα τα παιδιά, όλο το τιμ. Η θέση μας τώρα είναι να σηκώσουμε το κεφάλι και να κοιτάξουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που έχουμε με τη Σερβία.

Όπως κερδίζαμε στα προηγούμενα παιχνίδια και τα αφήναμε πίσω μας μετά από 3 μέρες έτσι να κάνουμε και τώρα, οι ήττες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Προφανώς το 7-0 δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα εννοείται, δεν είναι συνηθισμένο και ούτε θα κρυφτούμε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε τι έφταιξε, μάλλον έφταιξαν πολλά και να προχωρήσουμε μπροστά γιατί και η Σερβία είναι μια πολύ καλή ομάδα και θέλουμε τη νίκη ειδικά μέσα στη χώρα μας»