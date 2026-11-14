Sao Paulo 2026 World Boccia Cup: Στην κορυφή Πολυχρονίδης/Παπαδοπούλου

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Το χρυσό μετάλλιο στα ζευγάρια BC3 κατέκτησαν ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης και η Δήμητρα Παπαδοπούλου στο Sao Paulo 2026 World Boccia Cup στη Βραζιλία, επικρατώντας με το επιβλητικό 9‑1 της Ισπανίας στον μεγάλο τελικό.

To ελληνικό δίδυμο αγωνίστηκε με Ramp Operators την Κατερίνα Πατρώνη και τον Γιώργο Παπαδόπουλο, αντίστοιχα, υπό την καθοδήγηση του ομοσπονδιακού προπονητή Ανδρέα Κεραμύδα.

Πολυχρονίδης/Παπαδοπούλου ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με δύο νίκες και μία ήττα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση του Α΄ ομίλου. Επικράτησαν με 3‑2 του Περού και με 9‑0 των ΗΠΑ, ενώ ηττήθηκαν με 4-1 από την Πολωνία.

Στον ημιτελικό η Ελλάδα ξεπέρασε το εμπόδιο της Πορτογαλίας με3-2 και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό. Εκεί, επιβλήθηκαν της Ισπανίας με 9‑1 και ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης είχε κατακτήσει το αργυρό στην BC3 ανδρών, φτάνοντας αήττητος μέχρι τον τελικό, όπου ηττήθηκε με 4‑6 από τον Diogo Castro ενώ η Δήμητρα Παπαδοπούλου είχε κερδίσει το χάλκινο στην BC3 γυναικών, επικρατώντας με 3‑2 της Evelyn de Oliveira στον μικρό τελικό.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Σάο Πάολο αποτέλεσε την τελευταία σημαντική διοργάνωση της χρονιάς και προσέφερε βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη.

Η ΕΑΟΜ-ΑμεΑ συγχαίρει τους αθλητές, τους Ramp Operators, τη συνοδό και τον ομοσπονδιακό προπονητή για τη συνολική παρουσία και τις διακρίσεις της ελληνικής αποστολής.