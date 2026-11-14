Παυλίδης: «Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους όλων - Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα σαν ομάδα…»

Ο διεθνής επιθετικός τόνισε ότι η Εθνική πρέπει να βελτιωθεί και πρόσθεσε ότι «σήμερα τα πετάξαμε ξανά, με κακή εμφάνιση».

Ο άσος της Μπενφίκα μίλησε με σκληρά λόγια… «Πρέπει να βελτιωθούμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή κάναμε 4 καλά παιχνίδια τον προηγούμενο μήνα δεν καταφέραμε τίποτα. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα σαν ομάδα, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι σαν ομάδα, κι εγώ μαζί» τόνισε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε.

«Πρέπει να βελτιωθούμε σε πάρα πολλά κομμάτια, το έξω ξαναπεί και είναι δύσκολα, είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολα μετά από αυτό το βράδυ.

Το πρόβλημα ήταν ότι σήμερα με βάση τα αποτελέσματα μέχρι τώρα ήταν στα χέρια μας, πλέον δεν είναι ξανά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν φτάνουμε σε ένα καλό σημείο και έχουμε εμείς τη μοίρα μας να μην τα πετάμε όλα. Σήμερα τα πετάξαμε ξανά, με κακή εμφάνιση.

Θα καθίσουμε κάτω, θα αναλύσουμε το παιχνίδι, θα δούμε τι κλάναμε λάθος και πρέπει να βελτιωθούμε για να πάμε πιο δυνατοί στο Βόλο με τη Σερβία και να πάρουμε το τρίποντο για τον εαυτό μας και για τον εγωισμό που έχουμε σαν παίκτες και φυσικά για τον κόσμο γιατί ταξίδεψαν άνθρωποι από την Ελλάδα, από Γερμανία, από αυτές τις χώρες, ήρθαν εδώ με ένα όνειρο και δυστυχώς δεν είχαμε την εμφάνιση για αυτούς τους ανθρώπους.

Πραγματικά ζητάω συγγνώμη εκ μέρους όλων γιατί δεν ήταν καθόλου εμφάνιση και αυτό που περίμενε ο κόσμος μετά από 15 λεπτά»