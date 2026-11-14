Μπενφίκα: Ο Ρουί Κόστα αποκαλύπτει συμφωνία για Πρεστιάνι

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Ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Ρουί Κόστα, επιβεβαίωσε ότι η ομάδα βρίσκεται κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του Τζανλούκα Πρεστιάνι, με τον Μάρκο Σίλβα να τοποθετείται για το μέλλον του Αργεντινού.

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Μπενφίκα με τον Τζανλούκα Πρεστιάνι, με τον πρόεδρο των «αετών», Ρουί Κόστα, να επιβεβαιώνει ότι η συμφωνία πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

«Είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για το νέο συμβόλαιο του Τζανλούκα Πρεστιάνι», δήλωσε ο Ρουί Κόστα, όπως μετέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με ανάρτησή του στο X.

Ο 20χρονος Αργεντινός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, με την πορτογαλική ομάδα να επιδιώκει την επέκτασή του έως το 2031, προσφέροντάς του παράλληλα αυξημένες αποδοχές.

Παρά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, παραμένει μία οικονομική εκκρεμότητα που αφορά τον χρόνο καταβολής του πριμ υπογραφής, καθώς οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει στους υπόλοιπους όρους.

Για το μέλλον του Πρεστιάνι είχε τοποθετηθεί και ο Μάρκο Σίλβα, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους φιλάθλους της Μπενφίκα.

«Οι φίλαθλοι πρέπει να είναι ήρεμοι. Βρισκόμαστε σε διαδικασία ανανέωσης με τον ποδοσφαιριστή, όπως και με άλλους παίκτες μας», ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Παράλληλα, στάθηκε στο εξαιρετικό ξεκίνημα της σεζόν του Αργεντινού, επισημαίνοντας ότι η συνέπειά του στις προπονήσεις αποτυπώνεται στις εμφανίσεις του.

Η Μπενφίκα επιδιώκει να ολοκληρώσει σύντομα τη συμφωνία, εξασφαλίζοντας την παραμονή ενός ποδοσφαιριστή που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπάγερν Μονάχου να συγκαταλέγονται στις ομάδες που φέρονται να παρακολουθούν την περίπτωσή του.