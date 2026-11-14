Ο Φρανσίσκο έθεσε θέμα επικοινωνίας: «Πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας, στο τέλος περίμενα να μου κάνουν φάουλ»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έθεσε θέμα επικοινωνίας μεταξύ των παικτών, αλλά και ζήτημα αποστάσεων, ενώ ανέφερε το τι συνέβη στην τελευταία φάση, όπου δεν πρόλαβε να σουτάρει.

Ο Παναθηναϊκός απώλεσε διαφορά 14 πόντων στην τελευταία περίοδο και στην τελευταία φάση η μπάλα πήγε στα χέρια του, όμως έχασε τον χρόνο και δεν πρόλαβε να εκτελέσει.

Μιλώντας στη Nova για αυτή την τελευταία φάση, είπε: «Πίστευα ότι είχαμε 3,6 δευτερόλεπτα (σ.σ. είχε 2,6''), ήθελα να σουτάρω, αλλά δεν μέτρησα καλά στο κεφάλι μου. Περίμενα ίσως να μου κάνουν φάουλ… Είμαι απογοητευμένος, αλλά δε χάσαμε από αυτή τη φάση».

Και συνέχισε για τα αίτια της ήττας: «Δεν κυκλοφορούσαμε σωστά την μπάλα, δεν είχαμε καλές αποστάσεις, ακόμα και όταν είχαμε ένα καλό προβάδισμα. Πρέπει να μεγαλώνεις τη διαφορά. Όταν έγιναν και αυτοί επιθετικοί, είχαμε προβλήματα στην άμυνα. Έτσι επέστρεψαν και μας έκαναν δύσκολο το βράδυ. Πρέπει να μάθουμε από αυτό το ματς. Δεν έχει σημασία αν προηγείσαι με 20-25 πόντους, πρέπει να κυκλοφορούμε καλά την μπάλα σε όλο το ματς».

Για το τι έχει αλλάξει: «Είχαμε 7 απουσίες στην αρχή της σεζόν και μάθαμε να παίζουμε με λίγους παίκτες. Τώρα είναι όλοι οι παίκτες πίσω. Και ξεκινάμε από το μηδέν ξανά. Νιώθω πως μπορούσα να πασάρω καλύτερα γιατί είχαμε καλύτερους χώρους. Κάποιες φορές ίσως φοβάμαι να πασάρω. Ίσως είναι θέμα επικοινωνίας. Πρέπει να μιλάμε ο ένας στον άλλον, να έχουμε τις σωστές αποστάσεις. Όλες οι ομάδες έχουν κάνει επιστροφή στα ματς μας όταν κάναμε λάθη».

Και κατέληξε για τη συνέχεια: «Έχουμε πολύ ταλέντο σίγουρα. Στο τέλος όλα έχουν να κάνουν με την πίστη, είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε. Είναι πολύ νωρίς στη σεζόν. Είμαστε ανταγωνιστικοί στην ομάδα, αλλά και οι ήττες είναι στη διαδικασία να φτιαχτεί ένα σύνολο που θα κερδίζει τίτλους».