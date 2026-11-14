Μπαρτσελόνα: Ο Ρόμπινσον το ξανάκανε φέτος - Clutch τρίποντα και με Ολυμπιακό και Μακάμπι (vids)

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O Τζάστιν Ρόμπινσον ήταν ο παίκτης που χάρισε τη νίκη στην Μπαρτσελόνα μέσα στο ΟΑΚΑ, χάρη στο τρίποντο που έγραψε το τελικό 74-76 στα 2,5’’ πριν το φινάλε.

Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε με 24 πόντους, εκ των οποίων έβαλε τους 13 τελευταίους της ομάδας του με συνολικά 5/8 τρίποντα. Το clutch τρίποντο που έβαλε πάντως, το είχε ξανακάνει.

Στις 13 Οκτωβρίου πέτυχε το τρίποντο νίκης στο τελευταίο δευτερόλεπτο απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (90-87), ενώ το επανέλαβε τρεις ημέρες μετά.

Στις 16 Οκτωβρίου κόντρα στον Ολυμπιακό πέτυχε το τρίποντο της ισοφάρισης για την παράταση (92-92), εκεί που όμως οι ερυθρόλευκοι πήραν τη νίκη.

Δείτε τα βίντεο που δημοσίευσε η Euroleague: