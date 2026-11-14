Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου: «Οι επόμενες δύο-τρεις μέρες δεν θα είναι και οι πιο εύκολες»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήταν λακωνικός στην συνέντευξη τύπου, μετά τη συντριβή από την Ολλανδία.

Χωρίς διάθεση για πολλά λόγια (άλλωστε του έγινε μόλις μία ερώτηση) εμφανίστηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου, μετά το ταπεινωτικό 7-0 από την Ολλανδία: «Νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς για να πούμε κάτι. Είμαστε ακόμα όλοι μας, όχι ακριβώς σοκαρισμένοι. Αλλά όλο αυτό το σκηνικό δεν είναι το πιο ευχάριστο. Δεχθήκαμε μία πολύ μεγάλη ήττα από όλες τις απόψεις. Βαθμολογικά, αγωνιστικά. Δεν είναι ευχάριστο να σκεφτόμαστε αμέσως την επόμενη ημέρα.

Θα υποστούμε τις συνέπειες της έκτασης και της εικόνας στο γήπεδο. Είναι σημαντικό ότι σε τρεις ημέρες έχουμε ένα σημαντικό ματς με την Σερβία, αλλά σίγουρα οι επόμενες δύο-τρεις ημέρες δεν θα είναι και οι πιο εύκολες, από αυτές που είμαστε μαζί, λόγω της εμφάνισης και του κακού αποτελέσματος.

Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την εικόνα μας για να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο στην αναμέτρηση με την Σερβία».