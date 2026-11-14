Ομπράντοβιτς: «Δεν θα σταθώ στην τελευταία φάση αλλά στα όσα έγιναν πριν»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Μπαρτσελόνα, τόνισε πως τον ενδιαφέρουν όλα όσα έγιναν στο ματς και ότι δεν θα σταθεί στην τελευταία φάση του Φρανσίσκο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Είναι ξεκάθαρο γιατί χάσαμε το ματς. Παίξαμε καλή άμυνα για τρεις περιόδου, στην τελευταία περίοδο δεχθήκαμε 33 πόντους. 17, 15,11 και 33. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα. Για αυτό χάσαμε. Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να παίζει το μπάσκετ της. Προετοιμάσαμε το ματς ώστε να σταματήσουμε την δημιουργία των Ρόμπινσον και Μπριθουέλα. Δημιουργούν αρκετά. Αν δεις τα στατιστικά, 24 πόντους ο Ρόμπινσον, σκόραρε σχεδόν 13 στην τελευταία περίοδο και είχε 1 ασίστ. Αυτό ήταν κάτι που δεν ελέγξαμε μέχρι το τέλος. Θέλω να συγχαρώ την Μπαρτσελόνα».

Για τα σκαμπανεβάσματα της ομάδας και αν η σταθερότητα είναι το ζητούμενο: «Είναι μπάσκετ. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος για 40 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Τα στατιστικά λένε ότι στο πρώτο ημίχρονο έχουμε 7 λάθη. Πρέπει να κατανοούμε τι είναι καλό προβάδισμα. Μπορεί να είναι 6 πόντοι ή 4 πόντοι ή να κρατήσεις το μομέντουμ όταν είσαι 15 πόντους μπροστά. Εμείς εκείνη τη στιγμή δεν καταφέραμε να είμαστε στο ίδιο επίπεδο με αυτό που ήμασταν. Αυτό είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα.

Το άλλο είναι τα λάθη. Είχαμε 7 στο πρώτο ημίχρονο, στην τρίτη περίοδο, που ήταν η καλύτερη, μόλις 1. Στην τελευταία περίοδο τρία, αλλά εκεί το πρόβλημα ήταν η άμυνα. Στην τελευταία άμυνα δεν εκτελέσαμε βολές γιατί έπαιξαν έξυπνα. Έκαναν δύο φάουλ στο τέλος και αυτός ήταν παράγοντας.

Για ένα ακόμα ματς σκοράραμε άσχημα από τις βολές. Δεν είναι ποσοστό που θέλουμε, 15/24. Χάσαμε εννέα βολές και η Μπαρτσελόνα έχασε μόνο τρεις. Αυτό στο τέλος μετράει.

Πρέπει να ελέγξουμε καλύτερα το ματς, να εκτελούμε καλύτερα από τις βολές και να μην κάνουμε πολλά λάθη».

Για το αν υπήρχε οδηγία για την τελευταία φάση και για την Θύρα 13: «Αν θυμάμαι σωστά, ήταν κατάσταση που είχαμε επαναφορά από την πλευρά μας με λιγότερα από 3”. Δεν είναι κάτι εύκολο. Συνήθως παίρνεις την μπάλα, κάνεις 1-2 ντρίμπλες και σουτάρεις. Δεν είναι εύκολο. Ποτέ δεν θα πιστέψω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από τα όσα έγιναν σε 39 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα. Δεν θα σταθώ εκεί, θα σταθώ σε όλα όσα έγιναν πριν. Αυτό είναι παιχνίδι, μπορεί να συμβεί. Αν σκοράρει, είναι τυχερός. Η τύχη δεν ήταν στο μέρος μας. Οπότε δεν είναι σημαντικό. Είναι πιο ενδιαφέρον να καταλάβουμε το τελευταίο τρίποντο και τα τελευταία σουτ. Αυτό είναι το παιχνίδι, όχι η τελευταία κατοχή.

Για την Θύρα 13, ήταν τρομερή ατμόσφαιρα. Τους ευχαριστώ. Ξέρουν ότι η στήριξή τους είναι ξεχωριστή για εμάς.

Θέλω να πω ότι η ομάδα πάλεψε. Δεν έχω παράπονο για το πώς παλέψαμε. Δοκιμάσαμε τα πάντα, έγιναν πολλά. Υπήρχαν προβλήματα στην άμυνα στην τελευταία περίοδο. Στην πρώτη και δεύτερη περίοδο είχαμε το μομέντουμ και ήμασταν μπροστά στο σκορ. Τους αφήσαμε εύκολα να επιστρέψουν. Θυμάμαι στο 37-31 για εμάς, είχαμε δύο φάουλ να δώσουμε και σκόραραν δύο τρίποντα. Αυτό είναι το ματς. Όχι το τελευταίο σουτ του Φρανσίσκο ή κάποιου άλλου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα».