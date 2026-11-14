Σίμτσακ στην «Magic Euroleague»: «Έτοιμος ο Ρογκαβόπουλος με Κολοσσό»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Μπαρτσελόνα, ο Βασίλης Σίμτσακ μίλησε στην «Magic Euroleague» και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα είναι έτοιμος για το ματς με τον Κολοσσό Ρόδου.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην «Magic Euroleague»:

Για την τέταρτη περίοδο: «Έγινε ολικό black-out. Δεν κάναμε τίποτα σωστά ούτε στην επίθεση ούτε στην άμυνα. Ένας παίκτης, ο οποίος μετά την απουσία του Πάντερ, είχαμε επικεντρωθεί πάρα πολύ σε αυτόν και τον Μπριθουέλα να τους βγάλουμε τελειώς εκτός ομάδας μας έβαλε 13 σερί πόντους. Όλα ανάποδα. Ό,τι χτίσαμε στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, το καταστρέψαμε με μία στο τελευταίο».

Για το σε τι πρέπει να δώσει έμφαση η ομάδα: «Αυτή την εποχή το ζητούμενο είναι η συνοχή. Είμαστε μια καινούργια ομάδα, καινούργιο σταφ, καινούργιος προπονητής. Προσπαθούμε όλοι μας να βρούμε συνεργασίες και αμυντικά και επιθετικά και αυτό καλύπτεται με την ενέργεια. Με τη διάθεση στο κομμάτι της άμυνας κερδίζεις χρόνο ώστε να βελτιώσεις όλα τα άλλα κομμάτια και αμυντικά και επιθετικά. Παίζαμε σε πάρα πολύ αργό τέμπο σε όλο το ματς και ακόμα περισσότερο στην τελευταία περίοδο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το κομμάτι μας χτύπησε η Μπαρτσελόνα και κέρδισε δίκαια».

Για τα άσχημα ποσοστά της ομάδας: «Σήμερα οι επιλογές μας δεν ήταν καθόλου καλές, αν εξαιρέσουμε το post-up παιχνίδι του Νάιτζελ, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά στο να πασάρει και να σκοράρει από εκεί. Ήταν ο κύριος δημιουργός μας στο παιχνίδι. Παρουσιαστήκαμε πάρα πολύ νευρικοί, δεν είχαμε timing στην πάσα, κακές επιλογές στην επίθεση. Νομίζω στην τελευταία περίοδο με το σερί της Μπαρτσελόνα χάσαμε το μυαλό μας τελείως, κάναμε βεβιασμένες προσπάθειες, χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτή την περίοδο, στην αρχή της σεζόν. Δεν είναι λογικό η διάθεση, το πάθος και η ενέργεια που δεν είχαμε σε αυτό το παιχνίδι».

Για το αν δουλεύεται στην προπόνηση το σχήμα με τον Γιαμπουσέλε στο «5»: «Οι προπονήσεις δεν είναι πάρα πολλές. Όσες έχουμε καθ΄όλη την διάρκεια της εβδομάδας, προσπαθούμε να βρούμε κάποια σχήματα, να δημιουργήσουμε κάποιες σπέσιαλ καταστάσεις, και με τον Γιάμπου στο “5”, προσπαθούμε να βρούμε και άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι ο χρόνος δεν είναι υπέρ μας. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, η ομάδα ψάχνει να βρει λύσεις και να βελτιωθεί μέσα από τα παιχνίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, πρέπει να την αποδεχθούμε, να σκύψουμε το κεφάλι. Ούτε μία μεγάλη νίκη όπως μέσα στην Ρεάλ, ούτε μία ήττα όπως τώρα να μας επηρεάσει πάρα πολύ».

Για τη συγκέντρωση: «Ο αριθμός των προπονήσεων δεν είναι αρκετός. Από την αρχή της σεζόν κάνουμε λίγες προπονήσεις, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά, οι παίκτες προσπαθούν να βρουν τον καινούργιο τους ρόλο, το πώς θα συνυπάρχουν κάποιες πεντάδες και ζευγάρια στα ματς. Όλα αυτά θέλουν χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Είναι παίκτες με προσωπικότητα, ταλέντο και εμείς προσπαθούμε να τους κάνουμε να αφομοιώσουν αυτά που θέλει ο προπονητής γρήγορα».

Για το δύσκολο πρόγραμμα και τους τραυματισμούς: «Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το γνωρίζουμε και για αυτό δεν θέλουμε μεγάλο ενθουσιασμό σε κάποια σημαντική νίκη αλλά ούτε και κατήφειες σε μια ήττα. Η δουλειά μας και ο σκοπός που βρισκόμαστε εδώ είναι να προσπαθούμε κάθε μέρα, να δουλεύουμε και από εκεί και πέρα όταν θα έρθει το σημαντικότερο σημείο της σεζόν να είμαστε έτοιμοι».

Για το αν στο ελληνικό πρωτάθλημα ο κόουτς μπορεί να δοκιμάσει πράγματα: «Το ρόστερ είναι πολύ μεγάλο. Χρειαζόμαστε και τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος ώστε κάποιοι παίκτες που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής στην Ευρωλίγκα να βρουν δικό τους ρυθμό. Γιατί και αυτοί με την σειρά τους, και σε προηγούμενα παιχνίδια και στο μέλλον, θα χρειαστεί να βοηθήσουν. Οπότε είναι καλό και για την ομάδα και για τους παίκτες που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής».

Για το αν έχει γίνει το μπάσκετ αμερικάνικο και για τον Ρογκαβόπουλο: «Είναι ολοφάνερο ότι πια το μπάσκετ πάει σε πολύ πιο γρήγορο τέμπο. Θα το πω ωμά, όταν παίρνεις αμυντικό ριμπάουντ πας σε πολύ γρήγορο pick-n-roll και από εκεί και πέρα η απόφαση στον παίκτη. Το σημαντικό είναι το πώς αντιδρούν οι υπόλοιποι αναλόγως την άμυνα. Ευκαιρία να βάλεις set παιχνίδι είναι μετά από βολές ή τάιμ-άουτ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί πάει το μπάσκετ, προς τον τρόπο που παίζεται στην Αμερική. Όλες οι ομάδες προσπαθούν να αντιγράψουν αυτόν τον τρόπο.

Όσον αφορά τον Νίκο, έχει κάνει 4-5 πολύ καλές προπονήσεις και πιστεύω θα είναι έτοιμος για το ματς με τον Κολοσσό».