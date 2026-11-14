Κωστούλας: Πίσω μόνο από τον Χάαλαντ στην Premier League!

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Ο Χαράλαμπος Κωστούλας συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Premier League, με τον 19χρονο επιθετικό της Μπράιτον να βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε μία σημαντική στατιστική κατηγορία, πίσω μόνο από τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός πραγματοποιεί ιδιαίτερα αξιόλογες εμφανίσεις στο αγγλικό πρωτάθλημα, με τα στατιστικά του να αποτυπώνουν την επιθετική του δραστηριότητα και την ικανότητά του να δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Gradient Sports, ο Κωστούλας καταγράφει 3,38 τελικές προσπάθειες ανά 90 λεπτά, επίδοση που τον τοποθετεί στη δεύτερη θέση μεταξύ των σέντερ φορ της Premier League, πίσω μόνο από τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ.

Παράλληλα, ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Μπράιτον συγκεντρώνει 78,8 στη συνολική αξιολόγηση (Overall Grade) της συγκεκριμένης πλατφόρμας, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση μεταξύ των κεντρικών επιθετικών του πρωταθλήματος.

Πρόκειται για δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες επιδόσεις, οι οποίες αναδεικνύουν την παρουσία του Κωστούλα σε ένα από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα του κόσμου.

Το γεγονός ότι βρίσκεται τόσο ψηλά σε μία στατιστική κατηγορία, έχοντας μπροστά του μόνο τον Χάαλαντ, αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των επιθετικών χαρακτηριστικών του και της προοπτικής που παρουσιάζει σε ηλικία μόλις 19 ετών.