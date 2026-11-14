Λεσόρ: «Παίξαμε σαν ομάδα που παίζει πρώτη φορά μαζί»

Ο Ματίας Λεσόρ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στην ήττα από την Μπαρτσελόνα στο T-Center.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Μπορείτε να πείτε πως ήταν σαν να σταματήσαμε να παίζουμε στο τέλος. Είχαμε τη νίκη στα χέρια μας, αλλά δεν συνεχίσαμε να παίζουμε ως ομάδα, ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά. Παίξαμε σαν ομάδα που παίζει πρώτη φορά μαζί. Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε.



Δεν ξέρω τι έφταιξε. Θα δούμε το video. Ο προπονητής θα μας πει την άποψή του. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Επιτρέψαμε 33 πόντους στην τέταρτη περίοδο. Δεν ξέρω τι να σας πω γι' αυτό (σ.σ. για την τελευταία κατοχή).



Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Θα δούμε το video. Ο προπονητής θα μας πει την άποψή του. Θα δούμε τι κάναμε λάθος, τι σωστά, αν υπάρχει κάτι να κρατήσουμε από αυτή την τέταρτη περίοδο».