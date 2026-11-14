Βαρύ το κλίμα στην Εθνική αλλά οι διεθνείς είναι αποφασισμένοι για αντίδραση κόντρα στην Σερβία

Η βαριά ήττα της Εθνικής από την Ολλανδία με 7-0, όπως ήταν φυσικό έφερε προβληματισμό στο στρατόπεδο της «γαλανόλευκης», αλλά ένα αποτέλεσμα δεν διαγράφει την πορεία στο Nations League. Αποστολή στην Ολλανδία.

Το κλίμα στην Εθνική είναι βαρύ και υπάρχει δεδομένα μεγάλος προβληματισμός, από την διοίκηση και τον προπονητή, μέχρι και τους παίκτες της «γαλανόλευκης», για την εμφάνιση και το βαρύ σκορ κόντρα στην Ολλανδία.

Όπως, ωστόσο επισημαίνουν οι ιθύνοντες της Εθνικής, αυτή η ομάδα σε καμία περίπτωση δεν θα διαλυθεί, αφού όλες οι ομάδες έχουν κακές βραδιές, άλλωστε και η Κροατία πρόσφατα δέχτηκε 7 γκολ στην έδρα της από την Αγγλία αλλά δεν διαλύθηκε.

Στο στρατόπεδο της Εθνικής είναι μια βραδιά περισυλλογής για όλους, αφού τα λάθη που έγιναν κόντρα στην Ολλανδία, θα πρέπει να γίνουν συνείδηση και να μην επαναληφθούν αλλά η πρόκριση παραμένει ανοιχτή.

Η Ελλάδα, άλλωστε έχει μπροστά της το ματς με την Σερβία στον Βόλο, που έχει τον χαρακτήρα τελικού, με τους διεθνείς να είναι αποφασισμένοι να βγάλουν αντίδραση, ώστε να διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.