Οι πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδας στα προκριματικά του Euro 2028

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Όλο και πιο ξεκάθαρη γίνεται η κατάσταση αναφορικά με τις ομάδες που αποφεύγει και τους πιθανούς αντιπάλους της Εθνικής στα προκριματικά του Euro 2028.

Η «γαλανόλευκη» έχει κλειδώσει την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα, κάτι που σημαίνει ότι σίγουρα αποφεύγει κλήρωση με Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία.

Eρωτηματικό ακόμη αποτελούν οι Κροατία, Νορβηγία και Δανία, που δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμη την παρουσία τους στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενόψει της κλήρωσης που θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου.

Από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδας είναι οι: Σερβία, Τουρκία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Ουγγαρία, Κόσοβο.

Από το τρίτο γκρουπ, θα προκύψει ένας αντίπαλος εκ των: Ρουμανία, Σκόπια, Σλοβακία, Μαυροβούνιο, Σκωτία, Ιρλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Γεωργία, Ισραήλ, Αλβανία, Ισλανδία.

Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας οι πιθανοί αντίπαλοι είναι οι Λευκορωσία, Φινλανδία, Μολδαβία, Κύπρος, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Νησιά Φερόε, Καζακστάν, Λετονία, Βουλγαρία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία, Λευκορωσία.

Τέλος στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας, θα προκύψει ένας αντίπαλος για την Ελλάδα από τους: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρα και Λιχτενστάιν.