Αλλαγή στην λίστα ξένων του Ολυμπιακού - Τζόουνς αντί Μοντέρο στη GBL

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την απόφαση να επαναφέρουν στην λίστα των ξένων τον Ταϊρίκ Τζόουνς, όπου θα αντικαταστήσει σε αυτή τον Γιαν Μοντέρο, δεδομένου ότι ο νεαρός γκαρντ θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τον Μάιο.
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ωστόσο θα αναγκαστεί να απουσιάσει από ακόμη δύο αναμετρήσεις του Ολυμπιακού στην Stoiximan GBL, δεδομένης της τιμωρίας των εφτά αγωνιστικών που κουβαλάει από την περσινή σεζόν.
Έτσι, ο 29χρονος σέντερ του Ολυμπιακού, θα εκτίσει την τιμωρία του στα εκτός έδρας ματς με Άρη (15/11) και Καρδίτσα (22/11), για την έβδομη και όγδοη αγωνιστική αντίστοιχα.
Πλέον η λίστα των ξένων που είναι διαθέσιμοι για την GBL αποτελείται από τους: Κόντ Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάισον Ουόρντ, Εμπάι Εντζάι, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ.