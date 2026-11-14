Αλλαγή στην λίστα ξένων του Ολυμπιακού - Τζόουνς αντί Μοντέρο στη GBL

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Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε ακόμη μια αλλαγή στην λίστα των ξένων καλαθοσφαιριστών που θα είναι διαθέσιμοι για την Greek Basketball League.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την απόφαση να επαναφέρουν στην λίστα των ξένων τον Ταϊρίκ Τζόουνς, όπου θα αντικαταστήσει σε αυτή τον Γιαν Μοντέρο, δεδομένου ότι ο νεαρός γκαρντ θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τον Μάιο.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ωστόσο θα αναγκαστεί να απουσιάσει από ακόμη δύο αναμετρήσεις του Ολυμπιακού στην Stoiximan GBL, δεδομένης της τιμωρίας των εφτά αγωνιστικών που κουβαλάει από την περσινή σεζόν.

Έτσι, ο 29χρονος σέντερ του Ολυμπιακού, θα εκτίσει την τιμωρία του στα εκτός έδρας ματς με Άρη (15/11) και Καρδίτσα (22/11), για την έβδομη και όγδοη αγωνιστική αντίστοιχα.

Πλέον η λίστα των ξένων που είναι διαθέσιμοι για την GBL αποτελείται από τους: Κόντ Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάισον Ουόρντ, Εμπάι Εντζάι, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ.