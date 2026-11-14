Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μετά την βαριά ήττα της Εθνικής από την Ολλανδία (7-0), έστειλε το δικό της μήνυμα ανασύνταξης ενόψει της κρίσιμης «μάχης» με την Σερβία.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΕΠΟ:

«Ψηλά το κεφάλι και νίκη με Σερβία!

Η Εθνική Ομάδα δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον καταιγιστικό ρυθμό των Ολλανδών και ηττήθηκε με το πολύ βαρύ 7-0 στη "Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα" του Άμστερνταμ για την 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nation's League. Ωστόσο, όσο οξύμωρο κι αν είναι, η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά πρόκρισης και οφείλει να ανασυνταχθεί και να νικήσει την Σερβία στον Βόλο.

Η ήττα είναι βαριά και προήλθε από μια εμφάνιση την οποία τίποτε δεν προμήνυε ύστερα από την εξαιρετική πορεία της Εθνικής τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.

Όμως, η νίκη επί της Σερβίας την Δευτέρα 16/11 είναι αυτή τη δύσκολη στιγμή το μοναδικό "φάρμακο" και στην περίπτωση που δεν νικήσει η Γερμανία τους Ολλανδούς, θα της δώσει την πρόκριση στους "8" του Nation's League, καθώς στη διπλή ισοβαθμία είμαστε δεύτεροι, ενώ η τριπλή δεν μας ευνοεί.

Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν και άσχημες στιγμές. Τις αφήνουμε πίσω και προχωρούμε. Ψηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε...»