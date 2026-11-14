Μπόνγκα: «Πρέπει να συνηθίσουμε ο ένας το παιχνίδι του άλλου»

Ο Ίζακ Μπόνγκα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα, στάθηκε στην χημεία που πρέπει να βρουν μεταξύ τους οι παίκτες του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα είπε:



Για όσα πήγαν στραβά στον αγώνα: «Αυτό που συνέβη είναι ότι δεν εκτελέσαμε σωστά και η Μπαρτσελόνα μας τιμώρησε».



Για την αμυντική κατάρρευση: «Όταν δέχεσαι 33 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και στην τελευταία περίοδο άλλους 33 αυτό τα λέει όλα. Στο επίπεδο που παίζουμε αν δεν καταφέρεις να κάνεις αυτές τις προσαρμογές που χρειάζονται, θα τιμωρηθείς».



Για την επιθετική λειτουργία των «πράσινων»: «Πραγματικά υπάρχει πολύ ποιότητα αλλά πρέπει να συνηθίσουμε λίγο ο ένας τον άλλο πρέπει να καταλάβουμε πότε θα παίξουμε γρήγορα, πότε θα παίξουμε αργά, να εγκλιματιστεί ο ένας στο παιχνίδι του άλλου, για να βγάλουμε αυτή την ποιότητα».



Για την επόμενη μέρα: «Αυτό που θα κάνουμε από δω και πέρα στο Μαραθώνιο που έχουμε, είναι να κοιτάξουμε τι κάναμε λάθος και να κοιτάξουμε μπροστά»