«Εμφύλιος» στην Μπάγερν για τις δηλώσεις Χένες σχετικά με τον Μουσιάλα

Αναταραχή στο εσωτερικό της Μπάγερν Μονάχου προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του Ούλι Χένες για τον Τζαμάλ Μουσιάλα, με τον Όλιβερ Καν να παίρνει δημόσια θέση και να ασκεί έντονη κριτική στον επίτιμο πρόεδρο των Βαυαρών.

Αφορμή στάθηκαν οι αμφιβολίες που εξέφρασε ο Χένες αναφορικά με το κατά πόσο ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θα καταφέρει να επιστρέψει στο αγωνιστικό επίπεδο που βρισκόταν πριν από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε. Ο Μουσιάλα διαγνώστηκε με νευρολογική διαταραχή, έπειτα από δύο περιστατικά κατάρρευσης μέσα σε λίγες ημέρες τον Αύγουστο, γεγονός που έχει δημιουργήσει ερωτήματα για την πορεία της αποκατάστασής του.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Μπάγερν υποστήριξε πως πρόκειται για μια κατάσταση που δεν αντιμετωπίζεται οριστικά, αλλά μπορεί να ελεγχθεί σε έναν βαθμό μέσω φαρμακευτικής αγωγής. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα αν ο διεθνής Γερμανός θα μπορέσει να διατηρήσει τις ίδιες αγωνιστικές δυνατότητες, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αναφερθεί υποθετικά ακόμη και στη συμβατική σχέση του παίκτη με τον σύλλογο.

Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον Όλιβερ Καν, ο οποίος αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη τη στάση του Χένες. Ο άλλοτε τερματοφύλακας της Μπάγερν στάθηκε κυρίως στην ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης, τονίζοντας πως πίσω από τον ποδοσφαιριστή υπάρχει ένας άνθρωπος που περνά μια δύσκολη περίοδο της ζωής του. Μάλιστα, κάλεσε τον επίτιμο πρόεδρο των Βαυαρών να αναλογιστεί πώς αισθάνεται ο Μουσιάλα μετά τις συγκεκριμένες δηλώσεις και να ζητήσει συγγνώμη.

Την ίδια στιγμή, ο νεαρός άσος προσπαθεί να αφήσει πίσω του τα προβλήματα που τον έχουν κρατήσει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους. Ένας σοβαρός τραυματισμός στο πόδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 τον ανάγκασε να χάσει μεγάλο μέρος της περσινής σεζόν, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν νέα προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να βρει σταθερό ρυθμό.

Ο Μουσιάλα έχει πλέον επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις της Μπάγερν και η επανεμφάνισή του σε επίσημο παιχνίδι αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Ο ίδιος έχει συμβόλαιο με τους Βαυαρούς έως το 2030, ενώ παραμένει ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του συλλόγου.