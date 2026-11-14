Nations League: Χωρίς τον Φρατέζι η Ιταλία στον «τελικό» με το Βέλγιο

Μεγάλο «πλήγμα» για την Ιταλία ενόψει της καθοριστικής αναμέτρησης με το Βέλγιο την Κυριακή (15/11) για το Nations League, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Νταβίντε Φρατέζι.

Ο 25χρονος μέσος, ο οποίος σημείωσε το δεύτερο γκολ της «σκουάντρα ατζούρα» το βράδυ της Πέμπτης (12/11) στην σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Γαλλίας (3-1), αποχώρησε απ’ την αποστολή λόγω μυϊκών ενοχλήσεων και επέστρεψε στον σύλλογό του, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (13/11) η ιταλική ομοσπονδία (FIGC).

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του προβλήματός του. Ο Φρατέζι, ο οποίος έχει πετύχει πλέον 10 γκολ σε 39 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, δεν θα μπορέσει έτσι να ενισχύσει την προσπάθεια της Ιταλίας στις Βρυξέλλες.