Ένατη σερί ήττα για τους Μπακς

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Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν το σερί αρνητικών αποτελεσμάτων αφού ηττήθηκαν και από τους Ορλάντο Μάτζικ με 107-99 για την 3η αγωνιστική των ομίλων του NBA Cup.

Τα «Ελάφια» που μετά την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν μπει σε φάση αναδόμησης, μετά από 13 ματς, έχουν μόλις μια νίκη, μετρώντας 12 ήττες εκ των οποίων, εννιά συνεχόμενες.

Κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ έδωσαν «μάχη», κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο δεν κατάφεραν να αποφύγουν ακόμη μια ήττα και πριν καν αρχίσει αυτή η σεζόν, έχουν αρχίσει να σκέφτονται την επόμενη.

Ο Φραντζ Βάγκνερ με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μάτζικ, με τον Μάιλς Τέρνερ να ξεχωρίζει για τους Μπακς, έχοντας 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

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