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Οι Πέισερς πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Νικς!

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Μετά από μια αδιανόητη ματσάρα, οι Ιντιάνα Πέισερς λύγισαν τους Νιου Γιορκ Νικς με 106-104, θέτοντας τους ουσιαστικά εκτός συνέχειας του NBA Cup!

Η αναμέτρηση είχε συγκλονιστική εξέλιξη, αφού οι Πέισερς βρέθηκαν δύο φορές να προηγούνται με 14 πόντους, όμως οι Νικς έκαναν δύο φορές comeback με το Καρλ-Άντονι Τάουνς να είναι ο μοιραίος για τους Νεουϋορκέζους.

Το φινάλε του αγώνα ήταν απίθανο, αφού οι Πέισερς πήγαν δύο φορές να «αυτοκτονήσουν», με την τελευταία κατοχή να βρίσκεται στα χέρια των Νικς, όμως ο Τάουνς βρήκε σίδερο και οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πέισερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 5-8 (1-1 στο NBA Cup), ενώ οι Νιου Γιορκ Νικς έπεσαν στο 6-6, έχοντας πλέον ρεκόρ 0-2 στο Κύπελλο του NBA.

Ο Ίβιτσα Ζούμπατς με 12 πόντους και 13 ριμπάουντ ήταν ο πρωταγωνιστής των Πέισερς, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να ξεχωρίζει για τους Νικς με 33 πόντους και 11 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Οι Πέισερς πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Νικς!