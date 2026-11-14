Οι Πέισερς πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Νικς!

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Μετά από μια αδιανόητη ματσάρα, οι Ιντιάνα Πέισερς λύγισαν τους Νιου Γιορκ Νικς με 106-104, θέτοντας τους ουσιαστικά εκτός συνέχειας του NBA Cup!

Η αναμέτρηση είχε συγκλονιστική εξέλιξη, αφού οι Πέισερς βρέθηκαν δύο φορές να προηγούνται με 14 πόντους, όμως οι Νικς έκαναν δύο φορές comeback με το Καρλ-Άντονι Τάουνς να είναι ο μοιραίος για τους Νεουϋορκέζους.

Το φινάλε του αγώνα ήταν απίθανο, αφού οι Πέισερς πήγαν δύο φορές να «αυτοκτονήσουν», με την τελευταία κατοχή να βρίσκεται στα χέρια των Νικς, όμως ο Τάουνς βρήκε σίδερο και οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πέισερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 5-8 (1-1 στο NBA Cup), ενώ οι Νιου Γιορκ Νικς έπεσαν στο 6-6, έχοντας πλέον ρεκόρ 0-2 στο Κύπελλο του NBA.

Ο Ίβιτσα Ζούμπατς με 12 πόντους και 13 ριμπάουντ ήταν ο πρωταγωνιστής των Πέισερς, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να ξεχωρίζει για τους Νικς με 33 πόντους και 11 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης