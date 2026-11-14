Οι Χιτ νίκησαν τους Καβαλίερς με 37αρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

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Ο Έλληνας σούπερ σταρ με εμφάνιση για... MVP οδήγησε τους Μαϊάμι Χιτ στη νίκη απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 133-121

O Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας του ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 37 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Άξιος συμπαραστάτης του «Greek Freak» ήταν ο Μπαμ Αντεμπάγιο, που ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας επίσης 37 πόντους, με 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τους δύο παίκτες να σημειώνουν συνολικά 74 πόντους!

Το ματς

Οι Χιτ έκαναν καλύτερη εκκίνηση στην αναμέτρηση αφού προηγήθηκαν με 29-27 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Καβαλίερς απάντησαν με επί μέρους 30-25 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, κλείνοντας το ημίχρονο προηγούμενοι με 57-54.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Χιτ πήραν και πάλι τα ηνία της αναμέτρησης, κάνοντας επί μέρους 38-34, με τους γηπεδούχους να πατούν... γκάζι στην τέταρτη περίοδο για να πανηγυρίσουν τη νίκη που τους φέρνει σε ρεκόρ 6-6.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης