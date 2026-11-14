Οι Κλίπερς πήραν το… θρίλερ κόντρα στους Θάντερ (vid)

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς επικράτησαν 113-112 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Στην τρίτη διαδοχική ήττα τους υποχρέωσαν τους Θάντερ οι Κλίπερς, καθώς επικράτησαν 113-112 στο Λος Άντζελες. Αυτή ήταν μόλις η τρίτη φετινή νίκη τους, ενώ η ομάδα της Οκλαχόμα έπεσε στο 8-5.

Οι Κλίπερς είχαν τον έλεγχο του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, με τους Θάντερ να αντιδρούν στην τρίτη περίοδο, ενώ το τελευταίο 12λεπτο εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ομως οι Λόπεζ και Γκάρλαντ πέτυχαν κρίσιμους πόντους στο φινάλε, την ώρα που ο Γκίλτζεους-Αλεξάντερ αστοχούσε στις προσπάθειές τους και η νίκη έμεινε στο Λος Άντζελες.

Ο Λόπεζ τέλειωσε το ματς με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Γκάρλαντ είχε 24 πόντους και 7 ασίστ. Ο Γκίλτζεους-Αλεξάντερ σημείωσε 40 πόντους, αλλά στάθηκε μοιραίος στο φινάλε για τους Θάντερ.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.