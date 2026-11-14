Νίκη της Ουρουγουάης επί της Αργεντινής, στην εποχή μετά τον Μέσι (vid)

Στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της Αργεντινής, χωρίς τον Λιονέλ Μέσι, ήρθε η ήττα με 2-1 από την Ουρουγουάη.

Με 2-1 επικράτησε η Ουρουγουάη της Αργεντινής, σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Μπομπονέρα. Στο πρώτο παιχνίδι χωρίς τον Λιονέλ Μέσι, η «αλμπισελέστε» δεν παρουσίασε καλή εικόνα και γνώρισε την ήττα από την Ουρουγουάη, στο τελευταίο της ματς για το 2026.

Αν και η Αργεντινή ήταν πιο απειλητική στο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Ουρουγουάη πήρε το προβάδισμα μετά από ένα ασυνήθιστο λάθος του Λεονάρντο Μπαλέρντι. Ο Αργεντινός αμυντικός αντέδρασε αδέξια προσπαθώντας να απομακρύνει τον κίνδυνο στο 48 και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του, δίνοντας ουσιαστικά το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Αυτό το γκολ κλόνισε τους γηπεδούχους, κάτι που οι Ουρουγουανοί εκμεταλλεύτηκαν. Ο Μάξι Αραούχο διπλασίασε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων στο 53’ με κεφαλιά μετά από κόρνερ και έβαλε την Αργεντινή σε εξαιρετικά δύσκολη θέση μπροστά στους οπαδούς της. Ωστόσο, η Αργεντινή δεν τα παράτησε. Ο Χουλιάν Άλβαρεζ, μετά από ασίστ του Τζιανλούκα Πρεστιάνι, κατάφερε να μειώσει το σκορ σε 1-2 στο 73’, σκορ που έμεινε ως το τέλος.