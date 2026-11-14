Κοπανιόταν στο… μπουθ ο Παούνοβιτς μετά την ήττα της Σερβίας

Από μπουθ παρακολούθησε το παιχνίδι της Σερβίας με τη Γερμανία ο Βέλικο Παούνοβιτς και αντέδρασε έντονα στις αποβολές των Ντραγκόγιεβιτς και Ζίβκοβιτς στο φινάλε του αγώνα.

Έξαλλος ήταν ο Βέλικο Παούνοβιτς με τις κόκκινες κάρτες που δέχτηκαν οι Βάνια Ντραγκόγιεβιτς και Άντριγια Ζίβκοβιτς στο φινάλε του αγώνα της Σερβίας με τη Γερμανία, όπου η ομάδα του έχασε με 3-1.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Σέρβων παρακολούθησε από μπουθ το παιχνίδι, λόγω τιμωρίας και στο φινάλε αντέδρασε έντονα, χτυπώντας τα παράθυρα με τις αποφάσεις του Ισπανού διαιτητή Χαβιέ Αλμπερόλα και την αποβολή των δύο παικτών του, που δεν θα είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι εναντίον της Ελλάδας στον Βόλο τη Δευτέρα.