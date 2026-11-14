Άρης: Η επιστροφή του Μανού φέρνει έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο» στον Γρηγορίου

Ο Μανού Γκαρθία ανεβάζει ρυθμούς και κάνει αγώνα δρόμου για την γρήγορη επιστροφή του στη δράση - Οι αλλαγές που ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου για να "χωρέσει" ο Ισπανός

Δεδομένα, όταν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής με το όνομα και την ποιότητα του Μανού Γκαρθία σε μια ομάδα, ο εκάστοτε προπονητής δεν μπορεί να τον αγνοήσει. Με την παρουσία του στον Άρη ο Ισπανός δεν έχει προλάβει ακόμη να δείξει τα στοιχεία που έχει ανάγκη το club, καθώς, με την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη, μετά το σύντομο πέρασμα από το MLS ο έμπειρος μεσοεπιθετικός είχε από νωρίς τραυματισμούς και προβλήματα.

Στην διακοπή για τις Εθνικές ο Μιχάλης Γρηγορίου θέλησε να μην χαθεί περαιτέρω χρόνος και κράτησε τον Μανού στη συμπρωτεύουσα, ώστε να ανεβάσει ρυθμούς και να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Η επιστροφή του παίκτη στις διαθέσιμες λύσεις θα συμβεί είτε με τον Αστέρα, στην πρώτη υποχρέωση του Άρη μετά την διακοπή, είτε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι των κιτρινόμαυρων. Αυτό θα αναγκάσει τον Έλληνα τεχνικό να επαναφέρει στις επιλογές το 4-2-3-1, μαζί με το 4-4-2, το οποίο παίζει αυτή την περίοδο η ομάδα. Ο Μανού προσφέρει αρκετά στο "10", όμως φαίνεται να μην μπορεί να είναι τόσο ευέλικτος στο πλάι ή στα χαφ, με αποτέλεσμα να αλλάζουν αρκετές ισορροπίες για τους κιτρινόμαυρους.

Ο προπονητής του Άρη ψάχνει την χρυσή συνταγή, ώστε, από τη μία να μην χαλάσει η ομοιογένεια που έχει χτιστεί μετά την πρώτη διακοπή, με Καντεβέρε - Κουαμέ στην επίθεση και Χόνγκλα - Ράσιτς στο κέντρο, όμως θα πρέπει μέσα σε αυτά τα ονόματα να... χωρέσει και ο Μανού.