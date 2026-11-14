Κλοπ μετά την ήττα της Ελλάδας με 7-0: «Θέλαμε έναν τελικό στο Βερολίνο και τον έχουμε…»

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Ο Γιούργκεν Κλοπ δέχθηκε ερώτηση για την βαριά ήττα της Ελλάδας από την Ολλανδία

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι της Γερμανίας με την Σερβία ο Γιούργκεν Κλοπ στάθηκε και στην ήττα της Εθνικής μας, όταν ρωτήθηκε για το 7-0.

Ο Γερμανός τεχνικός στάθηκε στην σημασία του καταστροφικού αποτελέσματος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε σχέση με το ντέρμπι της δικής του ομάδας με την Ολλανδία στο Βερολίνο.

Συγκεκριμένα ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ ανέφερε:

“Δεν έχω δει ακόμη τον αγώνα της Ολλανδίας με την Ελλάδα, αλλά έχω ενημερωθεί για το αποτέλεσμα. Αναμφίβολα θα έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Θέλαμε έναν τελικό στο Βερολίνο και τον έχουμε…”

