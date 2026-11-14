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Κλοπ μετά την ήττα της Ελλάδας με 7-0: «Θέλαμε έναν τελικό στο Βερολίνο και τον έχουμε…»

Ποδόσφαιρο
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Γιούργκεν Κλοπ δέχθηκε ερώτηση για την βαριά ήττα της Ελλάδας από την Ολλανδία

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι της Γερμανίας με την Σερβία ο Γιούργκεν Κλοπ στάθηκε και στην ήττα της Εθνικής μας, όταν ρωτήθηκε για το 7-0. 

Ο Γερμανός τεχνικός στάθηκε στην σημασία του καταστροφικού αποτελέσματος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε σχέση με το ντέρμπι της δικής του ομάδας με την Ολλανδία στο Βερολίνο.

Συγκεκριμένα ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ ανέφερε:

“Δεν έχω δει ακόμη τον αγώνα της Ολλανδίας με την Ελλάδα, αλλά έχω ενημερωθεί για το αποτέλεσμα. Αναμφίβολα θα έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Θέλαμε έναν τελικό στο Βερολίνο και τον έχουμε…”
 

Κλοπ μετά την ήττα της Ελλάδας με 7-0: «Θέλαμε έναν τελικό στο Βερολίνο και τον έχουμε…»